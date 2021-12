Klassische Erfrischung neu interpretiert

Plankstadt. Mit einem echten Klassiker erweitert Kurpfalzbräu aus Plankstadt ihr Sortiment. Der neue Cola-Mix bietet mit seiner Aromatik aus Orange und Cola eine Erfrischung für alle, die es fruchtig, spritzig und alkoholfrei lieben und einen Schuss Koffein mögen, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Abgefüllt in der Halbliter-Euroflasche steht der Kurpfalzbräu Cola-Mix ab sofort im Getränkehandel zur Verfügung. „Mit dem neuen Cola-Mix ist uns ein echt leckerer Durstlöscher mit einem kleinen Schuss Koffein und viel Geschmack gelungen“, ist Welde Braumeister Stephan Dück überzeugt. Orange und Cola sei nun mal eine hocharomatische Beziehung, die seit Jahrzehnten immer wieder neu entdeckt werde, jede Generation habe ihren eigenen Favorit.

Wichtig war ihm neben dem Einsatz von Zucker statt Süßstoff ein hoher Saftanteil, weil die natürliche Fruchtsäure den Mix noch erfrischender und spritziger mache, so Dück weiter. „Was soll ich sagen, mir, meinen Söhnen und deren Freunden schmeckt’s super“, fügt er lachend hinzu. „Die Söhne von Braumeister Dück haben einen guten Geschmack“, schließt sich Welde-Chef Max Spielmann augenzwinkernd an. Eine traditionelle Erfrischung braucht aus seiner Sicht neben bestem Geschmack auch eine passende Verpackung und Farbgebung – und so kommt der neue Kurpfalzbräu Cola-Mix im passenden Retrolook daher. „Unser Cola-Mix ist ein kleines Stück Heimat, eine Erfrischung, die es schon in den 1970er Jahren gab“, erklärt Spielmann. Dazu passe das Design bestens. zg