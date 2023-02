Kleine Schwächen, große Angst

Plankstadt. Auf Einladung der Bücherei gab die Puppenspielerin Andrea Haupt vom Wolfsburger Figurentheater „Compagnie“ vor 120 Zuschauern eine ausverkaufte Vorstellung im Gemeindezentrum. Diesmal brachte die Künstlerin mit dem Stück „Manege frei für Bella“ – frei nach dem Märchen „Kaschtanka“ von Anton Tschechow – eine bezaubernde und lustige Geschichte über Freundschaft und den Umgang mit kleinen Schwächen und großen Ängsten mit.

Haupt gelang das Kunststück, bereits die jüngsten Zuschauer ab drei Jahren zu fesseln und zu begeistern. Durch ihr Schauspiel und die Puppen, die sie alle selbst bedient, lädt die Künstlerin zu einem mitreißenden Ausflug mitten hinein in die Geschichte ein. Nebenbei baut sie die kleine Bühne in den musikalisch unterlegten Kurzpausen beherzt um. So entsteht für die Zuschauer schnell ein Marktplatz oder eine Zirkusmanege.

Der kleine Ben und seine Hündin Bella sind ein gutes Team, aber Bella hat große Angst vor lauten Geräuschen. Als die beiden eines Tages auf dem Wochenmarkt sind, knallt und kracht es plötzlich gewaltig und Bella läuft voller Angst davon. Plötzlich wird es ganz still im Gemeindezentrum Plankstadt. Das Gelächter der Kinder verstummt, als Bella kopflos flieht und Ben sie verzweifelt sucht.

Bella hat sich verlaufen. Die Kinder atmen erst auf, als die Hündin eine harmlose Gans trifft. Sie heißt Elsa, hat Höhenangst und nimmt Bella mit in den Zirkus. Dank der Hündin kann dort die schwierige Nummer „Ägyptische Pyramide“ gerettet werden.

Die Kinder lernen mit Bella noch das gemütliche Schwein Porky und den leicht arroganten Kater Miko kennen. Erleichtert reagieren die Kinder, als der Metzger auf dem Marktplatz nach „Plankstadt“ weiterfährt und somit für ihren Liebling Porky keine Gefahr besteht.

Alle Tiere stapeln sich am Ende in der Manege mutig wie die Bremer Stadtmusikanten aufeinander. Die Puppen und die Kinder sind glücklich und stolz und werden mit diesen Gefühlen verabschiedet. zg