Klettern wie die Großen

Hallo Kinder! Habt ihr schon mal vom Europäischen Laubfrosch gehört? Das ist einer der coolsten Waldbewohner überhaupt, finde ich. Obwohl er höchstens fünf Zentimeter groß wird, kann er auf bis zu 20 Meter hohe Bäume klettern! Cool, oder? Das macht er, um an sein Essen zu kommen. Er ernährt sich nämlich von Fluginsekten und die sind natürlich meistens weit oben. Mithilfe einer Flüssigkeit, die er absondert, kann er an Blättern haften bleiben – mit den Füßen oder sogar mit Brust und Bauch. Wenn es viel und lange regnet, gefällt ihm das aber gar nicht und er hält sich lieber weiter unten auf – zu seinem Glück macht das seine Beute auch so.

