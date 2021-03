Plankstadt. Die Gemeinde möchte mehr für den Klimaschutz tun und dafür einen Klimaschutzmanager einstellen, der ein Konzept erarbeiten soll. Dafür möchte die Verwaltung einen Förderantrag stellen. Das beschloss der Gemeinderat.

„Klimaschutzmanager informieren sowohl verwaltungsintern als auch extern über das Klimaschutzkonzept oder Teilkonzept und initiieren Prozesse und Projekte für die übergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung wichtiger Akteure. Durch Information, Öffentlichkeitsarbeit, Moderation und Management soll die Umsetzung des Gesamtkonzepts und einzelner Klimaschutzmaßnahmen unterstützt und initiiert werden. Ziel ist es, verstärkt Klimaschutzaspekte in die Verwaltungsabläufe und in der Gemeinde Plankstadt allgemein zu integrieren und aktiv das kreisweite Klimaschutzkonzept unter Federführung des Rhein-Neckar-Kreises zu unterstützen“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Zusätzliche Schaffung der Stelle

Innerhalb der Kommunalrichtlinie Baden-Württemberg wird die Schaffung einer Stelle für Klimaschutzmanagement gefördert. „Hierbei muss es sich um eine neue, projektbezogene Stelle handeln, die beim Antragsteller zusätzlich geschaffen wird und zeitlich befristet ist. Die Klimaschutzmanagerin oder der Klimaschutzmanager soll während der Tätigkeit wesentliche Teile des Klimaschutzkonzepts erarbeiten und des bereits vorhandenen Teilkonzeptes umsetzen“, heißt es dort weiter.

Die Gemeinde möchte die Stelle ab Januar 2022, befristet für 24 Monate, schaffen. Sie wird mit bis zu 75 Prozent gefördert. Nach der Förderzusage soll die Position ausgeschrieben und das Bewerbungsverfahren in die Wege geleitet werden.

Für Dr. Stephan Verclas (Plankstadter Liste) war der Punkt ein deutliches Anzeichen für den Wahlkampf, der derzeit andauert. „Aber wir finden die Maßnahme für Plankstadt gut und hoffen, dass wir einen geeigneten Bewerber finden“, meinte er.

Aufgaben schon abgedeckt?

Bei der CDU gab es Unklarheiten, wer denn nun die Aussprache machen darf. Hans-Peter Helmling meldete sich zu Wort: „Ich bin der Meinung, dass die Aufgaben eines Klimaschutzmanagers bereits von der Kliba und unserem Umweltteam abgedeckt sind und dass diese Stelle daher entbehrlich ist.“ Sein Fraktionskollege Dr. Felix Geisler sah das aber anders: „Wir würden dafür ja erhebliche Fördersummen bekommen. Diese Stelle soll aber keine zusätzliche Bürokratie schaffen, sondern eher Praxis als Theorie sein.“ Er beantragte Einzelabstimmung.

Knut Doll von der Grünen Liste freute sich, dass damit neue Expertise in die Gemeinde kommt. Einen Seitenhieb gab es aber noch von ihm: „Wir sehen, dass der Gemeinderat sich häppchenweise immer wieder für etwas Gutes für das Klima entscheidet, wir aber nicht in der Lage waren, die Entscheidung zur Fernwärme im Antoniusquartier zu verhindern.“

Dr. Dr. Ulrich Mende (SPD) gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Stelle des Klimaschutzmanagers die Möglichkeit erleichtert, vor Ort konkret etwas fürs Klima zu tun. Der Antrag ging bei zwei Enthaltungen von Andreas Berger und Hans-Peter Helmling, beide CDU, durch. grö