Konzert für die Damen

Hallo Kinder! Draußen in der Natur veranstalten die Vögel zur Zeit ein richtiges Frühlingskonzert. Das hört sich für uns super an, ist für die Vögel tatsächlich aber harte Arbeit. Von Ende April bis Anfang Juni kann man besonders viele Arten hören. Meistens sind es aber nur die Männchen, die zwitschern. Mit diesem Gesang verteidigen sie ihr Revier und locken außerdem Weibchen an. Wer besonders laut und schön singt, hat dabei viel Erfolg bei den Damen. Wusstet ihr, dass Vogelväter ihren Jungen jeden Tag etwas vorsingen? So lernen die Kleinen den speziellen Gesang und können später ihrer Herzensdame ebenfalls etwas vorzwitschern. Meine Freundin Ellie Ente hat mit erklärt, dass jede Vogelart ihren eigenen Gesang hat. Auch wann das fröhliche Konzert beginnt, ist unterschiedlich. Der Hausrotschwanz beginnt seinen Auftritt zum Beispiel schon vor Sonnenaufgang. Der Star hingegen wartet lieber etwas länger und zwitschert erst, wenn die Sonne schon am Himmel steht. Amsel, Rotkehlchen und Singdrossel singen besonders viel: Sie geben abends noch einmal ein Zusatzkonzert.

