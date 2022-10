Konzert mit Orchester

Plankstadt. Nach langer Pause, pandemiebedingt und nur unterbrochen durch die Beteiligung an der Féte de la Musique, meldet sich das Schwetzinger Kammerorchester in alter Tradition zurück mit einem Barockprogramm. Am Sonntag, 16. Oktober, um 17.30 Uhr werden in der evangelischen Kirche in Plankstadt, Schwetzinger Straße, Solokonzerte von Antonio Vivaldi, Tommaso Albinoni und Georg Friedrich Händel zu Gehör gebracht, dazu von Händel die bekannte Sinfonia „Die Ankunft der Königin von Saba“ aus dem Oratorium „Salomo“. Die Solisten sind Wolfgang Grosch und Victoria Burjakowskaja (Violinen), Julia Schmidt (Flöte) und Barbara Obert (Oboe). Die Leitung hat Rainer Ruhland. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende zur Deckung der Kosten wird gebeten. kg

