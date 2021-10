„Kosten sind noch im Rahmen“

Plankstadt. Der Gemeinderat hat im September der Ausschreibung von neuen Möbeln für das sanierte und neu angebaute Rathaus zugestimmt. Nun waren die Möbel erneut Thema im Gemeinderat. Die eingegangenen Angebote konnten bisher noch nicht vollständig geprüft werden. Die Kostenschätzung für die Möblierung belief sich auf rund 140 000 Euro.

Es sind zwei Angebote eingegangen, die deutlich unter dieser Schätzung liegen. Ungeprüft ist das Angebot der Firma Karl F. Jacobs aus Oftersheim mit 106 530 Euro. Der Gemeinderat beauftragte nun einstimmig den Bürgermeister, dem nach der Prüfung wirtschaftlicheren Angebot den Zuschlag zu erteilen. Eine zeitnahe Bestellung sei notwendig, um die Lieferung bis zum März zu garantieren, so Drescher.

Weitere Arbeiten vergeben

Auf der Agenda der Sitzung stand auch die Außenanlage des Rathauses. Im Zuge der Planungen zur Außenanlage wurden nämlich auch die Planungen für das Nebengebäude für Fahrräder, Gerätschaften und Abfall – also Fahrradunterstand sowie Müll- und Materialraum – vom Büro Roth erstellt. Drei Firmen haben ein wertbares Angebot abgegeben. Die Preise liegen gerundet zwischen 33 460 und 55 430 Euro. Die Kostenberechnung vom Planungsbüro schließt mit 25 000 Euro ab. „Trotzdem bleiben wir insgesamt im Kostenrahmen“, merkte Bürgermeister Nils Drescher an.

Gleichwohl der höheren Kosten empfehle das Büro, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben, heißt es in der Sitzungsvorlage. Dies sei die Firma projekt w aus Salzkotten. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe an die genannte Firma einstimmig zu. caz

