Kostenexplosion gibt Sozialdemokraten in Plankstadt zu denken

Plankstadt. Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Plankstadt standen die Wahlen des Vorstands, der Kassenprüfer und der Delegierten für verschiedene Parteitage. Für diesen Tagesordnungspunkt war eine Versammlungsleitung zu bestimmen und eine Zählkommission zu bilden. Als Versammlungsleiter erklärte sich Gemeinderat Dr. Dr. Ulrich Mende bereit und für die Zählkommission stellten sich Gaby Wacker, Kerstin Engelhardt und Dieter Schneider zur Verfügung. Der Wahlvorgang wurde zügig und routiniert abgewickelt. In geheimer Wahl wurden alle Vorstandsmitglieder ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen gewählt. Per Akklamation wurden Gaby Wacker und Dieter Schneider als Kassenprüfer und Dr. Jürgen Kegler und Anja Kegler zu Delegierten bestimmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Tätigkeitsbericht des Vorstands ging Jürgen Kegler auf die wichtigen Ereignisse für die Plankstadter SPD im rückliegenden Jahr ein. Wiederum sehr erfolgreich sei die Sammelaktion für die Tafel „Appel + Ei“ in Schwetzingen verlaufen. Er dankte den Eheleuten Jutta und Helmut Schneider, bei denen die Aktion ablief. Dank gelte auch Eric Wagner, der die Vorstandssitzungen zu Corona-Zeiten per Video organisiert hatte.

Mit den Wahlen ganz zufrieden

Der Vorstand Vorsitzender: Professor Dr. Jürgen Kegler; Stellvertretenderinnen: Jutta Schneider und Anja Kegler. Kassierer: Eric Wagner; Schriftführer: Gerhard Wacker; Pressesprecher: Helmut Schneider; Beisitzer: Angelika Elsner, Werner Engelhardt. zg

Die Wahlen für den Landtag und den Bundestag seien recht gut für die SPD in Plankstadt verlaufen, resümierte Kegler dann noch: Daniel Born sei wiedergewählt worden und inzwischen Landtagsvizepräsident. Neza Yildirim habe in Plankstadt bei der Bundestagswahl ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielt. Es bestehe durchaus die Möglichkeit, dass sie im Laufe der Legislaturperiode noch in den Bundestag nachrücke. Die Gedenkfeier für Karl-Peter Wettstein sei eine würdige und sehr wohl gelungene Veranstaltung gewesen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel St. Nikolaus (mit Fotostrecke) Requiem für verstorbenen Dr. Lothar Gaa in Plankstadt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kultur- und Sportquartier Neue Halle in Plankstadt: Einsparung von einer Million Euro erwirkt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Dietmar-Hopp-Stiftung Tovertafel wird an Tagespflege Kurpfalzpark in Plankstadt übergeben Mehr erfahren

Kassierer Eric Wagner berichtete danach über die Kassenlage des Ortsvereins. Die Sprecherin der Gemeinderatsfraktion, Jutta Schneider, ging zunächst auf die Erschließung des Gebiets Kantstraße-Nord ein. Alle gemeindeeigenen Baugrundstücke sollen dabei im Bieterverfahren mit einem Mindestgebot von 750 Euro pro Quadratmeter vergeben werden. Die SPD habe versucht, klarzumachen, dass schon beim Mindestgebot eine Teilnahme von Familien mit durchschnittlichem Einkommen ausgeschlossen sei. Die Mehrheit im Rat habe jedoch dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Bieterverfahren zugestimmt. Schneider fuhr fort, dass im Juli 2020 der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans Kultur- und Sportquartiert West beschlossen habe. Von der Verwaltung sei dabei auch der Bau eines Seniorenheims angedacht worden. Der Sanierung und Erweiterung der Sport- und Kulturhalle habe die SPD-Fraktion trotz großer Bedenken zugestimmt. Von der Verwaltung sei der Aufwand mit 17,3 Millionen Euro beziffert worden. Nach der neuesten Kostenberechnung würden sich die voraussichtlichen Kosten auf 29,6 Millionen Euro belaufen. Es sei zu befürchten, dass der Aufwand für Baumaterial noch weiter steige.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als positiv bewertete die SPD-Fraktionssprecherin die Fertigstellung des Dienstleistungsgebäudes auf dem „Adler-Gelände“ mit Gesamtkosten von 4,5 Millionen Euro. Es seien darin die Sparkassenfiliale, drei Praxen für Ärzte und Ergotherapie, eine Wohngemeinschaft für Senioren und eine weitere Wohnung untergebracht worden. Zudem habe man zusätzliche Parkplätze in der Ortsmitte geschaffen. Das Rathaus sei inzwischen auch fertiggestellt. Allerdings sei zu beanstanden, dass die Gesamtkosten für diese Maßnahme einschließlich des Aufwands fürs Bürgerbüro, die Unterbringung der Verwaltung in Containern und Ausstattung von der Verwaltung bisher nicht beziffert werde. Mit einer Reihe von weiteren Baumaßnahmen wie der Neugestaltung des Rathausumfelds, dem Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Schwetzinger-/Schubert- und Schönauer Straße mit Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen oder der Dachsanierung der Friedrichschule habe man den Sanierungsstau abgebaut.

Die Versammlung war sichtlich zufrieden mit der Arbeit der Fraktion. Sorge bereite allerdings die Kostenentwicklung bei den großen Baumaßnahmen. Dies sollten auch der Verwaltung und den anderen Fraktionen zu denken geben. zg/sr