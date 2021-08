Kreative Köche können sich austoben: Bunte Gemüsepfanne

Gerettete Lebensmittel – kaum Auswahl und beschädigtes Gemüse? Fehlanzeige. Was sich alles aus dem geretteten Essen zaubern lässt, testet unsere Reporterin. Grundsätzlich gilt bei der vorliegenden Auswahl bei den Allesrettern: „fast alles“. Der Kreativität sind quasi keine Grenzen gesetzt. Als Vorspeise gibt es verschiedene Salate ergänzt mit Avocado, Gurken, Petersilie, Tomaten und Paprika zum Aufpeppen. Mit dem Saft einer geretteten Zitrone schmeckt die Avocado übrigens gleich noch besser. Dazu gibt es Brot, Brezeln oder Brötchen nach Wahl. Für ein warmes Abendessen gibt es nun ein Rezept für eine bunte Gemüsepfanne. Falls Sie es lieber gebacken mögen, eignet sich das Gerettete auch für Ofengemüse: Ofenkartoffeln, überbackene Aubergine oder gegrillte Zucchini gefällig? Alles da.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch für einen Grillabend ist genügend vorhanden: Salate, Baguette, Aufstrich und Bratwürstchen haben die Allesretter im Angebot. Als Nachttisch gibt es Kirschen, Mango und Ananas, süße Teilchen oder Pudding zur Auswahl.

Für die bunte Gemüsepfanne benötigen Sie: Zwiebel, Paprika, Zucchini, Aubergine, Karotte, Tomate und weiteres Gemüse nach (Aus)wahl. Erhitzen Sie etwas Öl in der Pfanne und braten sie die Zwiebel auf mittlerer Stufe an. Währenddessen schnippeln Sie das restliche Gemüse klein; die Aubergine möglichst dünn schneiden und schon mal leicht mit Salz bestreuen. Als nächstes braten Sie die Aubergine an. Achten Sie auf genügend Öl und fügen Sie etwas Wasser hinzu. Wenn die Aubergine ganz weich und fast gar ist, fügen Sie das restliche Gemüse hinzu. Lassen Sie alles in Ruhe garen. Nun können Sie sich um die Beilage kümmern: Brot, Nudeln oder Reis – was auch immer übrig ist. Reichern Sie die Gemüsepfanne mit Gewürzen Ihrer Wahl an: Curry und Sojasoße für einen asiatischen Geschmack oder passierte Tomaten, Oregano und Pfeffer für eine eher mediterrane Pfanne. Fertig! Schmecken Sie Ihre bunte Pfanne ab und lassen Sie es sich wohl bekommen. Eine ganze Mahlzeit aus Lebensmitteln, die sonst im Müll gelandet wären – und noch völlig genießbar. Na, zu viel versprochen? Mit geretteten Lebensmittel geht wirklich fast alles. Guten Appetit! isf