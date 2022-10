Kreiskaninchenschau in der Plankstadt

Plankstadt. Die Kleintierzüchter des Kreisverbands (KV) Schwetzingen 1914 haben am Wochenende vom 5. und 6. November in Plankstadt ihre große Kreiskaninchenschau geplant. Diese findet in der Ausstellungshalle im Raingewann 2 statt. Am Samstag von 11 bis 17 Uhr und Sonntag von 10.30 bis 15 Uhr können sich die Besucher die ausgestellten Kaninchenrassen bei freiem Eintritt ansehen.

Neben großen Rassen und Zwergrassen sind auch vom Aussterben bedrohten Rote-Liste-Tiere dabei. Die Kleintierzüchter freuen sich über viele Besucher.