Kreuzchen zuhause machen

Plankstadt. Zur Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, kann die Erteilung eines Wahlscheins auf schriftlichem Weg, online im Internet oder persönlich vor Ort bei der Gemeindeverwaltung beantragt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Beantragung eines Wahlscheins ist auf der städtischen Homepage www.plankstadt.de möglich. Beim Aufruf des Links „Briefwahl online beantragen” gelangen Internetnutzer zu einem Erfassungsformular für ihre Antragsdaten. Die Wähler können sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende Adresse senden lassen. Für die automatische Prüfung der Antragsdaten wird unter anderem die Eingabe der Wahlbezirks- und Wählernummer benötigt. Alternativ kann ein Wahlscheinantrag auch mit dem Smartphone per QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufgerufen werden. Die meisten Daten sind hier bereits hinterlegt, online müssen nur noch einige Angaben gemacht werden.

Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden anschließend per Post zugestellt. Sollte die Wahlbenachrichtigung noch nicht vorliegen, können Bürger einen Wahlschein formlos per E-Mail an buergerbuero@plankstadt.de beantragen. In diesem Fall sind Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort anzugeben. zg

Info: Wahlscheinanforderung unter www.plankstadt.de

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2