"Kreuzweg der anderen Art" in katholischer Kirche in Plankstadt

Plankstadt. Jens und Ehefrau Lena sehen sich interessiert um, ihre Kinder eilen voraus. Sie wollen wissen, was weiter passiert mit Jesus. Die Besucher gehen im Halbkreis von einer Station zur anderen. Sie lesen aber nicht nur die dabei liegenden Karten aufmerksam, sondern werden auch aktiv, schreiben etwas auf Kärtchen, hängen etwas an einen Baum oder schlagen Nägel in einen Stück Holz.

Das Bemerkenswerte: Wir befinden uns in der St. Kilian-Kirche im Zentrum von Plankstadt am Karfreitag. Doch anstatt der katholischen Liturgie lud die Gemeinde in diesem Jahr kurz vor dem bedeutendsten Fest des Kirchenjahres zum „Kreuzweg der anderen Art“, denn die Messe findet aufgrund des rollierenden Systems im jährlichen Wechsel in unterschiedlichen Gotteshäusern statt. Die Menschen nehmen das Angebot gerne an und und können so den Leidensweg und das Sterben Jesu Christi nachempfinden, denn genau diesem wird am Karfreitag gedacht, bevor die Feierlichkeiten in der Osternacht mit der Auferstehung von Gottes Sohn enden.

Jeder Christ kennt ihn, den Leidensweg, den Jesus durchlaufen hat, bevor er für die Sünden der Menschen am Kreuz starb. Sein Weg ist in den Kirchen zu finden, so auch in St. Kilian mit mal mehr, mal weniger beachteten Abbildungen an den Wänden. Nun wurde er in Plankstadt erlebbar. Liebevoll hatte das Gemeindeteam die vierzehn Stationen vorbereitet. Doch auch Denkanstöße erwarten die Besucher. „Was ist mein Kreuz?“, war schon am Eingang die Frage. Viele schreiben das, was sie belastet, auf einen Zettel und ließen ihn dort. Er wird später im Osterfeuer verbrannt und somit symbolisch Gott übergeben.

Zur achten Station, als Jesus den weinenden Frauen begegnet, wird gefragt: „Wem kannst Du Trost spenden? Wer tröstet Dich?“ Währenddessen kann man symbolisch ein Taschentuch an einen Strauch hängen. Und wie schwierig es ist, einen Nagel in ein Holzkreuz zu schlagen, und somit, welche Schmerzen Jesu erlitten haben muss, können die Besucher durch die Nutzung bereit liegender Hämmer, Nägel und Holz nachvollziehen. Viele kommen an diesem Tag in die Kirche zur innovativen Aktion, wie Jens und Lena, die meinen: „Es sind alle Generationen hier und viele junge Familien. Das ist ein Zeichen der Hoffnung, der Veränderung.“ Und Sabrina Pasch ist nicht nur im Planungsteam, sondern auch mit Ehemann Sebastian und den Zwillingen Clara und Luisa gekommen, die aufmerksam alle Stationen durchmachen. Zusammen mit Marion Kolb vom Kirchengemeinderat meint sie: „Wir freuen uns sehr über die große Resonanz.“ Die Idee stammt vom kürzlich gebildeten Team „Kreative Kirche“. Sabine Klein vom fünfköpfigen Team sagt: „Das ist unsere erste Aktion. Kreative Köpfe sind herzlich zum Mitmachen eingeladen.“

Info: Wer beim Team „Kreative Kirche“ mitmachen möchte, meldet sich per E-Mail unter achim.sabine.klein@t-online.de