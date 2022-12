Krippenfeier in St. Nikolaus

Plankstadt. Das Kindergottesdienst-Team der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus Plankstadt plant eine Kinderkrippenfeier an Heiligabend, Samstag, 24. Dezember, 15 Uhr, im Gotteshaus. Kinder zwischen drei und acht Jahren, die Lust haben, an diesem Krippenspiel mitzuwirken – in einer Sprechrolle oder ohne Text – oder sich mit einem kleinen Beitrag in den Gottesdienst einzubringen, können an den Proben jeweils donnerstags, 16.30 Uhr, teilnehmen. Die nächste Probe findet am 8. Dezember statt. Eine Generalprobe ist für Donnerstag, 22. Dezember, geplant.

Interessierte können sich per E-Mail an die Adresse kigoplankstadt@seelsorgeeinheit-schwetzingen.de wenden. zg