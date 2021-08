Krisen gemeinsam bewältigen

Plankstadt. Nachhaltigkeit bedeutet, nachfolgenden Generationen eine intakte Umwelt und einen gesunden Bundeshaushalt mit Gestaltungsspielraum zu übergeben. Dieses Fazit zog der Bundestagsabgeordnete Olav Gutting bei einem Bürgergespräch der CDU Plankstadt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gutting präsentierte die wesentlichen Schwerpunkte eines „guten Plans“ für Deutschland. Das Regierungsprogramm für Stabilität und Erneuerung war Thema seines Impulsvortrags und einer intensiven Diskussion mit den Teilnehmern.

„Mit der CDU wird Deutschland das erste klimaneutrale Industrieland der Welt. Dafür sorgen wir mit einem umfangreichen Entfesselungspaket für die Wirtschaft und einem nachhaltigen Wachstum, das sich an den Pariser Klimazielen orientiert. Als einzige Partei denken wir Klimaschutz, Arbeit und soziale Sicherheit zusammen. Das bedeutet keine zusätzlichen Steuern und Abgaben für Arbeitnehmer, eine wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung, mehr Freiheit durch weniger Bürokratie und bezahlbare Energie durch Abschaffung der EEG-Umlage.“

Aufbruch ist notwendig

Für diesen Kurs brauche es breite gesellschaftliche Akzeptanz, deshalb dürfe es keine zusätzlichen Belastungen geben. Der Weg zu mehr Sicherheit, Wohlstand und Klimaneutralität sei aber nur mit einem Aufbruch zu erreichen, der in einem Jahrzehnt technologischer Durchbrüche notwendig sei, beispielsweise in der Medizin oder Robotik. Deutschland solle an der Spitze dieser Entwicklungen stehen.

„Unsere Macher verdienen beste Bedingungen für ihre Arbeit. Und: Wir müssen wieder mehr übers Erfinden reden und weniger übers Verbieten. Deshalb gilt: Vorfahrt für Mut, neue Ideen und Gründungen. Wir haben ein Zukunftspaket entwickelt, mit dem wir konsequent Innovations-, Forschungs- und Gründerkultur fördern. Dazu erhöhen wir die Investitionen auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und bauen bürokratische Hürden für Gründer ab. Unternehmensgründungen sollen innerhalb von 24 Stunden möglich sein“, erläuterte Gutting. Ein neues Ministerium solle dazu parallel die Modernisierung des Staates und der Verwaltung zentral koordinieren.

„Ich vermisse bei anderen Parteien finanzpolitische Solidität, die wir angesichts hoher Kosten für die Bewältigung der Pandemie und der Klimakrise benötigen. Das zeigt sich schon daran, dass das grüne Wahlprogramm 500 Milliarden Neuverschuldung vorsieht und in Baden-Württemberg ist schon der erste Haushalt des Finanzministers höchstwahrscheinlich verfassungswidrig“, erklärte Gutting. zg