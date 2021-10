Kristin Brümmer stellt ihre neuesten Arbeiten im Plankstadter Wasserturm aus

Plankstadt. Eine Vernissage mit dem Titel „Aufbruch“ findet am Samstag, 16. Oktober, von 15 bis 20 Uhr, in Plankstadt statt. Die Künstlerin Kristin Brümmer wird ihre Werke im renovierten Wasserturm, in der Luisenstraße 41 ausstellen, teilte die Gemeinde Plankstadt mit. Die Bilder können sowohl am Tag der Vernissage als auch am Sonntag, 17. Oktober, von 12 bis 18 Uhr bestaunt werden. Die Künstlerin wird an beiden Tagen anwesend sein. Maximal zehn Personen können gleichzeitig eintreten. Dabei sollten die 3G-Regeln beachtet werden.

