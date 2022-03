Krokusse scheinen solidarisch

Plankstadt. Blau und Gelb – zwei Farben, die seit dem Krieg in der Ukraine ein politisches Statement sind. Manchmal, befand Bertolt Brecht, sind die Zeiten so finster, dass ein Gespräch über Bäume „fast ein Verbrechen“ sei. Dann verbiete sich das Schwärmen über die Schönheit der Natur, „weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt“. Doch wer immer in der aktuellen Lage diese Farben zeigt, bekundet damit eigentlich seine Solidarität mit dem Land, das von Putins Truppen überfallen wurde. „Wenn es nicht so traurig wäre, könnt man sich darüber freuen, dass eine Laune der Natur diese beiden Krokusse gerade jetzt in den ukrainischen Landesfarben hat erblühen lassen – wir sind solidarisch“, stellt deshalb auch unser Leser Winfried Wolf aus Plankstadt zu seinem Foto fest. / ras

