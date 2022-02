„Künstliche Idioten“ fürs Zwerchfell

Plankstadt. Endlich ist es so weit – die Kleinkunst kann wieder starten! So kommt am Donnerstag, 5. Mai, um 20 Uhr der Träger des Deutschen Kleinkunstpreises, Philipp Weber, ins Plankstadter Gemeindezentrum. „Künstliche Idioten!“ heißt sein Programm, das er 2020 fertig in der Tasche hatte und mit dem er bereits vor zwei Jahren hier auftreten wollte. Doch nun stellt er den Homo digitalis und seine analogen Affen vor.

Digitalisierung, Gentechnik, künstliche Intelligenz: Der Mensch rast in die Zukunft. Statt nach vorne zu blicken, starren alle auf ihr Smartphone. Der Homo digitalis stolpert gebückt ins nächste Millennium, er hat den aufrechten Gang verlernt. Jahrelang hat die Stasi dem Onkel Heinz die Wohnung verwanzt und heute kauft er sich Alexa. Wird der Mensch durch Maschinen ersetzt oder befreit? Kommt das „Ende der Arbeit“? Super, dann haben wir endlich Zeit für was Sinnvolles! Aber wann hätte der Mensch jemals etwas Sinnvolles gemacht? Philipp Weber ist unter die Propheten gegangen. Wo Hellseher schwarzsehen, bringt Weber die Besucher zum furchtlosen Lachen. Denn das wichtigste Rüstzeug für alles Kommende war, ist und wird immer der Humor sein.

Karten gibt’s in der Bücherei Plankstadt, online unter www.reservix.de sowie im Kundenforum unserer Zeitung am Schwetzinger Schlossplatz. Die Plätze sind nummeriert und kosten 16 oder 14 Euro. Bereits gekaufte Karten für die entfallene Vorstellung sind nicht gültig, für die gibt’s das Geld zurück. zg

