Kürbisfreuden bei den Plankstadter Gärtnern

Plankstadt. Das war für alle Anwesenden ein Spaß: Der Obst- und Gartenbauverein Plankstadt 1935 veranstaltete für seine Vereinsmitglieder ein Kürbisfest zum allmählichen Ausklingen des Gartenjahres 2021. Trotz der andauernden Corona-Pandemie begrüßte der Vorstand rund 35 Vereinsmitglieder bei Sonnenschein und milden Herbsttemperaturen am Vereinsgelände, heißt es in einer Pressemitteilung. Unter strenger Beachtung der 3G-Regel wurde der Veranstaltungsbereich entsprechend abgeriegelt, damit der Zugang zu den Festlichkeiten nur über eine Eingangskontrolle möglich war. Das Festprogramm begann am Nachmittag mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen und wurde mit einer kurzen Begrüßungsrede vom Vorsitzenden Bernhard Hillebrandt eröffnet.

Danach – zum im Frühjahr angekündigten Kürbiswettbewerb – wurden die Kürbisse zur Bewertung begutachtet. Alle Exemplare wurden von den Gärtnern über den Sommer hinweg großgezogen und es wurde der schwerste sowie die originellste Kürbisform prämiert. Zusätzlich zum Wettbewerb konnten alle Gäste an einem Kürbis-Quiz teilnehmen. Alle Gewinner freuten sich über Urkunden und kleine Preise.

„Outdoor-Küche“ begeistert

Langsam wurde es Zeit für eine warme Kürbissuppe mit Würstchen. Dank der vom Vorstand errichteten „Outdoor-Küche“ konnten die Köche das Abendessen zügig und reibungslos vorbereiten. Fast alle Zutaten sowie die vielfältige Brotauswahl wurden vom Organisationsteam regional beim Hofladen Mampel und der Heidelberger Holzofenbäckerei im Kurpfalzhof besorgt.

Alle Gäste genossen die gute Verpflegung bei geselligem Beisammensein bis in dihahahe frühen Abendstunden. Am Abend löste sich die Gesellschaft langsam auf und das Kürbisfest neigte sich seinem Ende zu. „Es war ein schönes Fest welches sich nächstes Jahr möglicherweise wiederholen lässt“, schreibt der Verein abschließend. zg

