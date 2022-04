"Kultur- und Sportquartier Westend" ist Thema im Gemeinderat

Plankstadt. Ganz im Zeichen des „Kultur- und Sportquartiers Westend“ steht die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates am Montag, 25. April, um 18.30 Uhr im Ratssaal. Bereits im Juli 2020 fassten die Räte den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Kultur- und Sportquartier-Westend“ und beauftragten das Stadtplanungsbüro Schöffler mit der Planung. Das Büro Schöffler wird in der Gemeinderatssitzung die zu den Stellungnahmen erarbeiteten Abwägungsvorschläge erläutern, heißt es in der Vorlage. Außerdem geht es um die geplanten Kultur- und Sporthallen.

