Kurpfalz pur mit Kabarett

Plankstadt. Beim Kurpfälzer Frühschoppen am Sonntagmittag, 25. Juli, stehen der Kabarettist und Musiker Arnim Töpel und die Little Kurpfalz Band „The Scones“ auf der Bühne – dazu gibt’s typische kulinarische Schmankerl, Kurpfälzer Bier und mehr im Weldegarten.

Extra für den Kurpfälzer Frühschoppen hat der Kabarettist und Musiker Arnim Töpel einen dreisprachigen Querschnitt seines Schaffens zusammengestellt: kurpfälzisch, hochdeutsch und immer musikalisch. Beim Frühschoppen von 12 bis 15 Uhr dreht sich alles um die Kurpfalz. Während Töpel ein Päuschen macht, spielt die Little Kurpfalz Band „The Scones“. Die beiden Musiker präsentieren aufs Beste allerlei Hits.

„Wir brauen hier seit fast 270 Jahren unser Bier, die Kurpfalz ist seit jeher unser Zuhause und wir fühlen uns hier einfach wohl“, erklärt Welde-Chef Max Spielmann das besondere Engagement der Welde-Braumanufaktur. Er selbst sei viel gereist, habe in unterschiedlichen Ländern gelebt und eine Menge gesehen. Richtig verbunden fühle er sich aber mit diesem Landstrich im Norden Baden-Württembergs. Was gebe es also Schöneres, als mit netten Menschen Musik, Bier und Essen zu genießen? Welde kooperiert bei dieser Veranstaltung mit der Schwetzinger Zeitung. Eine Auswahl an „Kurpälzer“-Produkte und ein Gewinnspiel warten auf die Besucher. zg/caz

Info: Karten gibt’s unter www.weldegarten.de und – sofern es Restkarten gibt – an der Tageskasse.

