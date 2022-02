Landtagsabgeordneter Baumann besucht Welde-Brauerei in Plankstadt

Plankstadt. Der Landtagsabgeordneter Dr. Andre Baumann und Tayfun Tok als wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion besuchten die Welde-Brauerei. Welde sei in der Region im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde, schreibt das Duo in einer Pressemitteilung. „Es gibt wohl kaum jemanden, der die Brauerei und das Bier in der markant geschwungenen Flasche nicht kennt.“ Baumann und Tok informierten sich in der Traditionsbrauerei daher umfassend.

Geschäftsführer Max Spielmann begrüßte die Abgeordneten und startete eine Führung durch die Hallen der Brauerei. „Welde ist für mich der Inbegriff eines typisch kurpfälzischen Unternehmens“, sagte Baumann. Spielmann berichtete von der langen Tradition der „Weldebräu“, die bereits in der achten Generation und damit seit über 260 Jahren als Familienunternehmen geführt wird.

Der Region verpflichtet

„Als Unternehmen von hier haben wir auch eine Verpflichtung gegenüber der Region“, betonte Spielmann. „Darum beziehen wir unsere Rohstoffe ausschließlich aus der Region – hauptsächlich aus der Kurpfalz, dem Kraichgau und der Pfalz.“

Auch das Klima liege Spielmann am Herzen: „Die Klimakrise ist eine Herausforderung für uns alle. Darum wollen wir unseren Beitrag leisten und bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein.“ Bereits jetzt glänzen Solarzellen auf dem Dach, nach und nach sollen es noch mehr werden. Auch die bestehenden Produktionsanlagen sollen Schritt für Schritt ressourcenschonender arbeiten. „Aber im Brauhandwerk benötigen wir für unsere Produktionsprozesse viele verschiedene Anlagen – und die kosten viel Geld“, so Spielmann. Der Geschäftsführer würde gerne auch eine Kohlendioxid-Rückgewinnungsanlage installieren, die aber momentan nur für größere Unternehmen verfügbar und rentabel seien.

Investition in Klimaschutz

„Wir müssen massiv in den Klimaschutz investieren und darum unterstützt das Land bei solchen Anschaffungen“, unterstrich Tok und wies auf das Förderprogramm InvestBW hin, bei dem unter dem Motto „Mission Klimaschutz“ Maßnahmen für Klimaschutz von Unternehmen gefördert werden können.

Vor den Braukesseln im Sudhaus erläuterte Spielmann den Brauprozess „Je länger Bier gelagert wird, desto besser“, gab er zum Thema „Slow Beer“ zu bedenken. Denn während der Lagerung werden langsam Nebenstoffe der Gärung, wie Fuselalkohole abgebaut. „Dadurch wird es geschmacklich runder und bekömmlicher“, erklärte Spielmann. Ein weiterer Faktor mache den Geschmack der unterschiedlichen Biere aus: „In Großbrauereien wird häufig ein einziges Bier gebraut und zu verschiedenen Bieren verarbeitet. Bei uns gibt es für jedes Bier ein eigenes Rezept. Dadurch können wir feinere Geschmacksnuancen herausarbeiten“, weiß Spielmann.

Für den Geschmack selbst seien die Zutaten entscheidend – vor allem die Hefe. „Durch unterschiedliche Hefen können sich unterschiedliche Geschmacksnuancen ausbilden“, ergänzt Spielmann, der auch Biersomelier ist. Zurück bleibt beim Brauen der Biertreber, also die festen Rückstände des Gersten- oder Weizenmalzes. „Was machen Sie eigentlich mit den Resten“, wollte Andre Baumann wissen, „haben Sie dafür eine Biogasanlage?“ Der Treber werde von Landwirten abgeholt“, so Max Spielmann. „Als Tierfutter ist das viel wertvoller.“

Zurück im Büro stießen Spielmann, Baumann und Tok mit einem frisch gezapften Welde an und widmeten sich einem anderen wichtigen Thema: den Auswirkungen der Pandemie auf das Brauhandwerk. „Durch Corona sind die Bierverkäufe natürlich eingebrochen und auch unsere gastronomischen Angebote sind von Umsatzrückgängen betroffen. Leider sind die Bedingungen für die Corona-Hilfen so, dass wir diese nicht in Anspruch nehmen können“, berichtete Spielmann und verwies auf die aktuellen Förderrichtlinien. „Da hängen eben auch viele Arbeitsplätze dran und gerne würden wir weiter investieren – in eine neue energieeffiziente Halle, in neue kohlendioxidneutrale Anlagen und Photovoltaikanlagen.“

Tayfun Tok versprach, als wirtschaftspolitischer Sprecher nachzuhaken, und auch Andre Baumann sicherte als zuständiger Landtagsabgeordneter seine Unterstützung zu. „Wir sollten froh sein, dass wir solche familiengeführten mittelständischen Unternehmen haben, die Vertrauen bei ihren Arbeitnehmern und in der Bevölkerung besitzen. Sie sind Vorbild für die Region, wir brauchen Sie und darum müssen wir sie unterstützen.“