Lebenskunst entdecken

Plankstadt. Für alle Kunstfreunde öffnet sich wieder die Pforte zum Wasserturm. Auf Einladung der Bücherei Plankstadt findet am Samstag, 10. September, um 15 Uhr die Eröffnung mit Vernissage und Werken der Künstlerin Alexandra Ulrich statt. Das Motto der Ausstellung lautet „Lebenskunst – Die Reise meiner Seele“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Werke sind farbenfroh. © Ulrich

Alexandra Ulrich, aufgewachsen und beheimatet in Plankstadt, malt seit frühester Kindheit. Sie widmet sich schwerpunktmäßig der intuitiven Acrylmalerei. Für die Naturliebhaberin das perfekte Ausdrucksmittel, sich frei und ungezwungen zu entfalten.

Die Seele ansprechen

„Reine Farbe, unverdorben durch Bedeutung und ohne Begleitung einer vorgegebenen Form kann auf tausenderlei Weise die Seele ansprechen“ äußerte schon der bekannte Künstler Oscar Wilde. Alexandra Ulrich findet in der intuitiven Acrylmalerei ein Medium, durch das sie ihre inneren Empfindungen sichtbar und nachfühlbar ausdrücken kann. In den Bildern spiegeln sich Wahrnehmungen des alltäglichen Lebens wider.

Sei es im Herbst ein buntes Blatt auf grünem Gras, der klare Sternenhimmel, die Rinde eines Baumes. Inspiration findet sie überall, die sie mithilfe Materialien (Mamormehl, Sumpfkalk, Sand, Kaffee, Erde) auf die Leinwand bringt. Die Strukturen, welche unter anderem durch Abdrücke von Blättern, Holz, Rinde, Steinen, Papier entstehen und durch farbliche Kontraste verstärkt werden, laden den Betrachter zum Innehalten, zum Entdecken unbeachteter Empfindungen und Wahrnehmungen ein. So wird sichtbar, was eigentlich unsichtbar war. Das Innerste in Struktur und Farbe.

Ihre Werke finden sich bereits in Städten wie Nürnberg, Köln, Karlsruhe, Heidelberg oder Hamburg. Die Ausstellung wird am Samstag, 10. September, um 15 Uhr mit einer Vernissage und einer Ansprache von Bürgermeister Nils Drescher eröffnet. Sie ist an diesem Tag bis 18 Uhr zu sehen. Am Sonntag, 11. September, ist von 14 bis 18 Uhr, geöffnet. Am darauffolgenden Wochenende ist am Samstag, 17. September, von 15 bis 18 Uhr geöffnet sowie am Sonntag, 18. September von 14 bis 18 Uhr. Die Künstlerin ist zu den Öffnungszeiten für Fragen und Gespräche persönlich anwesend. Der Eintritt ist frei. zg