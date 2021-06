Lebensmittel für Bedürftige abgeben

Plankstadt. Die Inzidenzzahlen sinken, die Zahl der Bedürftigen, die Kunden bei der Tafel „Appel + Ei“ sind, nicht. Das schreibt die SPD in einer Pressemitteilung. Gesammelt werden deshalb haltbare Nahrungsmittel und Hygieneartikel, die als Spende an den Tafelladen in Schwetzingen geleitet werden.

Auch in der jetzigen Zeit der abklingenden Pandemie sind bedürftige Menschen, vor allem Arbeitslose, Alleinerziehende, Geringverdiener, kinderreiche Familien und Rentner von existenzieller Not unverändert betroffen.

Bescheid als Nachweis

Die Einkaufsberechtigung der Tafel-Kunden wird von „Appel + Ei“ durch Vorlage entsprechender Nachweise wie Arbeitslosengeld II-Bescheid, Kindergeldzuschuss, Wohngeld- oder Rentenbescheide geprüft. Bedürftige Kunden erhalten eine Kundenkarte. Die Spenden können bei Familie Schneider, Im Grund 1 in Plankstadt, abgegeben werden. Kartons sind auf der Einfahrt zum Haus aufgestellt, in die die Sachspenden eingelegt werden können. Die Spendenaktion dauert bis Mittwoch, 30. Juni. sr