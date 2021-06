Lebensmittel für Tafel gesucht

Plankstadt. Der Vorstand der SPD Plankstadt hat beschlossen, nach der als erfolgreich bewerteten Sammlung im Februar erneut eine Sammelaktion für die Schwetzinger Tafel „Appel und Ei“durchzuführen. Gerade aufgrund der Corona-Pandemie seien immer mehr Menschen in eine existenzielle Not geraden, so die SPD. Kunden bei der Schwetzinger Tafel seien dabei auch Plankstadter Bürger.

Gesammelt werden haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel. Die Spenden können abgegeben werden bei Familie Schneider, Im Grund 1 in Plankstadt, Telefon 06202/409 76 91. In der Einfahrt zum Haus sind Kartons aufgestellt, in die die Spenden gelegt werden können. Die Übergabe kann also kontaktlos vorgenommen werden, heißt es in der Mitteilung.

Die Aktion läuft noch bis Mittwoch, 30. Juni, teilt die SPD Plankstadt in ihrer Erklärung abschließend mit. sr