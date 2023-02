Legionellen im Hausnetz der Seniorenwohnanlage in Plankstadt

Plankstadt. Bei einer turnusmäßigen Überprüfung wurden in einer von fünf durchgeführten Routineproben in der gemeindeeigenen Seniorenwohnanlage in Plankstadt Legionellen in hoher Konzentration festgestellt. Die restlichen Proben waren ohne Befund, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Die Verwaltung hat umgehend mit Bekanntwerden des Probeergebnisses zahlreiche Maßnahmen eingeleitet. Zunächst wurden die Bewohnerinnen und Bewohner umfassend informiert. Das Leitungsnetz im Gebäude wurde thermisch desinfiziert und für alle Wohnungen wurden Duschköpfe mit geeigneten Filtersystemen gegen Legionellen bestellt. Diese können voraussichtlich noch am heutigen Mittwochnachmittag eingebaut werden.

Legionellen können beim Duschen, Reinigen oder Waschen durch Wasserverwirbelung eingeatmet werden. In schweren Fällen können diese Stäbchenbakterien so eine Lungenentzündung verursachen. Die Symptome gleichen einer Erkältung und sollten ärztlich abgeklärt werden. Eine Kontamination wird oft durch stehendes Wasser in den Wasserleitungen verursacht. Obwohl die Bakterien über die Atemwege aufgenommen werden und es keine entsprechende Anweisung des Gesundheitsamtes gibt, empfiehlt die Gemeindeverwaltung, das Wasser innerhalb der Seniorenwohnanlage vor dem Trinken abzukochen. Die nächste Probeentnahme erfolgt am Freitag, 17. Februar. Die Ergebnisse liegen erst zehn Tage später vor.