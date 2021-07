Lesen und Preise gewinnen

Planstadt. Die Sommerferien sind lang und Spaß und Spannung sind gefragt? Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren können von Mittwoch, 28. Juli, bis Samstag, 18. September, bei der Sommerleseclubaktion „Heiß auf lesen“ in der Gemeindebücherei mitmachen und mit Lucky Luke, Harry Potter oder dem Drachen Kokosnuss Abenteuer erleben. Egal, ob sie sich für Comics, ein dickes oder dünnes Buch entscheiden – schon ab der ersten gelesenen Geschichte gibt es eine Urkunde und die Chance auf weitere Preise, heißt es in einer Pressemitteilung.

Schirmherrin Regierungspräsidentin Sylvia Felder eröffnet die Aktion mit einer Auftaktveranstaltung am Montag, 12. Juli, in Östringen. „Heiß auf lesen“ stehe für eine spannende Buchauswahl, tolle Preise und Freude am Lesen. Auch diejenigen, die wenig lesen, fänden die passenden Schmöker. Ganz nebenbei werden zudem Sprachkompetenz und Lesefähigkeit gefördert. Die Aktion ist sehr begehrt: Allein im vergangenen Sommer haben zwischen Horb und Mannheim über 1500 Mädchen und Jungen insgesamt mehr als 13 000 Bücher gelesen. Koordiniert und unterstützt wird die Aktion von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen am Regierungspräsidium Karlsruhe.

Bereits vor dem Start gibt es in der Gemeindebücherei zu den gewohnten Öffnungszeiten Flyer mit Anmeldekarten. Auch wer noch keinen Bibliotheksausweis hat, kann kostenlos mitmachen. Aus den aktuellen und für „Heiß auf lesen“ reservierten Titeln suchen sich die Kinder Bücher aus, erhalten einen Clubausweis und ein eigenes Logbuch. In dieses Logbuch darf zu den Büchern nach Herzenslust geschrieben, gemalt und gestempelt werden. Bei der Abgabe des Buches wird dann kurz über das Gelesene gesprochen. Dafür gibt es einen Stempel in das Logbuch und eine Belohnung. Ab zwei gelesenen Büchern gibt es entweder einen Eisgutschein oder etwas Schönes aus der Krabbelkiste. Auf die besonders fleißigen Leser warten zusätzlich noch tolle Hauptpreise. zg