Lesestunde in der Gemeindebücherei lädt zum Basteln ein

Plankstadt. Die Gemeindebücherei in Plankstadt hat ab dem Herbst eine brandneue Veranstaltung für Kinder im Programm. Einmal im Monat treffen sich die Teilnehmer und lesen aus einem Buch vor oder besprechen zusammen eine Geschichte. Dann wird dazu kreativ gestaltet, gemalt und gebastelt. Das erste Treffen der Bücherkids wird am heutigen Donnerstag, 23. September, von 16 bis 17.30 Uhr in den Räumen der Bücherei stattfinden. Es geht um einen kleinen Fuchs und seine Träume…

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Bücherkids sind geeignet für Kinder ab fünf und bis zwölf Jahren. Der Unkostenbeitrag beträgt 2,50 Euro pro Kind und wird direkt in der Bücherei bezahlt. Kinder sind von der 3G-Regelung ausgenommen. Verbindliche Anmeldungen per Telefon 06202/20 06 57. Der Team bittet um verbindliche Anmeldung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.