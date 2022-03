Lesezeichen in Plankstadter Bücherei selbst gestalten

Plankstadt. In der Bücherei findet am Donnerstag, 7. April, von 19 bis 21 Uhr ein Schnupperkurs zum Thema „Watercolor“ statt, heißt es in einer Mitteilung. Dieser Kurs solle Lust machen auf erste eigene Kreationen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter der Anleitung von Jeanette Egner wird ein Lesezeichen entstehen. Hierzu werden keine Vorkenntnisse benötigt. Anmeldungen nimmt das Team der Bücherei, Telefon 06202/20 06 57 oder per E-Mail, buecherei@plankstadt.de entgegen. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt. In den Räumen gelten die aktuellen Hygienevorschriften. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Person inklusive Materialkosten. Einlass ist ab 18.45 Uhr. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2