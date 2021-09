Letzte Chance auf Briefwahl

Plankstadt. Der Wahlschein für die Briefwahl zur Bundestagswahl kann nur noch heute beantragt werden – online bis 0 Uhr oder persönlich während der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung.

Beim Aufruf des Links „Briefwahl online beantragen” auf der Homepage www.plankstadt.de gelangen Nutzer zum Erfassungsformular für ihre Antragsdaten. Hier werden die Daten von der Wahlbenachrichtigung eingetragen. Wahlweise können sich die Wähler die Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende Versandanschrift senden lassen. Für die automatische Prüfung der Daten wird unter anderem die Eingabe der Wahlbezirks- und Wählernummer benötigt.

Alternativ kann der Wahlscheinantrag auch mit einem Mobilgerät per QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufgerufen werden. Die Antragsdaten werden verschlüsselt in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden anschließend per Post zugestellt. Der Wahlschein kann auch per E-Mail an die Adresse buergerbuero@plankstadt.de beantragt werden.

Die Wahlbriefe müssen schließlich spätestens am Wahltag, Sonntag, 26. September, 18 Uhr, beim Wahlamt vorliegen. zg/mgw

