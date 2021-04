Lied über Plankstadt fürs Heimatgefühl

Plankstadt. Ideen? Immer. Und immer dann, wenn man eigentlich nicht darüber nachdenkt. So geschehen im Oktober im ersten Corona-Jahr 2020 als nach und nach die Hoffnung auf stimmgewaltigen Chorgenuss und obendrein auf entspanntes Feiern zum Gemeindejubiläum 2021 mit allen „Plänkschdern“ und Gästen im Festzelt schwand – und die großen Aktionen nun ja auch ins nächste Jahr verschoben worden sind (wir berichteten). Die Warteschleife des Rathaustelefons im Ohr, den umgedichteten Schlager aus dem Jahr 1979 – ein Hörerlebnis, überraschte Mitarbeiterin Sabine Zeuner Bürgermeister Nils Drescher mit der Idee zum eigens für Plankstadt komponierten Song. Einen Plan für die Realisierung im Gepäck, gab es das „Go“ vom Rathauschef.

AdUnit urban-intext1

Mit dem Trio „Buchta – Nessel –Steegmüller“, regional und überregional bekannt, war schnell die gewünschte Allround-Kompetenz für das Vorhaben gefunden. Dominik Steegmüller ist als Sänger nicht nur seit den bereits legendären „Tuesday Nights“ in der Schwetzinger Wollfabrik bekannt und Voice-Coach in der Klangfabrik. Tobias Nessel ist seit vielen Jahren mit Cris Cosmo unterwegs, sorgt bei den Liedern des charismatischen Liedermachers für den Schlagzeugtakt, obendrein ist er Dirigent bei der Brühler Bläserakademie.

Heimat, Menschen, Leben

Plankstadt Plankstadt: Making Of des Jubiläumssongs 9 Bilder Mehr erfahren

Zusammen mit dem Gitarristen und Bassisten Mathias Buchta, der auch arrangiert und komponiert, sowie vielen Dozenten, bringt er in der Klangfabrik im Industriegebiet „Zündholz“, Rheinau-Süd, Jung und Alt Flötentöne bei, lässt Gitarren- und E-Basssaiten erklingen, schult im Beatboxen und am Schlagzeug, lehrt den rhythmisch-melodischen Tastenschlag an Keyboard und Klavier und sorgt für melodischen Wind aus Saxofonen, Trompeten sowie beim Gesang.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel 1250-Jahr-Feier Aktionen auf 2022 verschoben Mehr erfahren Jubiläum Auf der politischen Bühne und an der Orgel stets herausragend Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Plankstadt Es gab mal ein Trutolfesheim Mehr erfahren

Nach kurzen Wochen war alles zusammen, was es für ein individuelles, eigenes Plankstadt-Lied brauchte. In zahlreichen Soloaktionen machten sich die drei Jungs in ihren jeweils eigenen vier Wänden ab Frühherbst 2020 Gedanken über „Heimat, Menschen, Leben – Plankstadt hat’s!“, wie es auch der Image-Trailer aus dem November anschaulich vermittelt. „Immer wieder haben wir uns zusammentelefoniert, auch in der Klangfabrik getroffen“, schilderte Dominik Steegmüller beim live „Pre-listening“ zwischen den Jahren mit Nils Drescher und Sabine Zeuner.

AdUnit urban-intext2

Dabei zeigte sich: Nicht nur die Harmonie der findigen Köpfe stimmt, sondern auch eine eingängige Melodie mit ebensolchem Text war entstanden. Ein Lied für Plankstadt – das Lied über die Heimat, das Nach-Hause-Kommen, das Zuhausesein. „Mitten in Plankstadt“ vereint im Jahr der 1250-Jahr-Feier alles, was der Ort für die Menschen, die dort leben, bedeutet. Vom Ergebnis selbst begeistert, wünschten sich die Musiker stimmliche Unterstützung. Der Gemeinderat kam ins Spiel, die Fraktionsvorsitzenden hatten bereits im Film zur Fertigstellung des Adler-Dienstleistungsgebäudes bewiesen, dass sie vor der Kamera eine gute Figur machen, jetzt galt es dazu noch Stimme zu beweisen.

Kribbeln im Bauch

Großer Dank und Anerkennung für den Mut, ans Mikrofon und sogar vor die Kamera zu treten, gebührt den Mitwirkenden! „Das ist wohl wie bei ‚The Voice‘, bevor die Tür aufgeht“, „Ist das aufregend“, „So etwas habe ich noch nie gemacht“, kommentierten die acht Gemeinderäte vor dem letzten Schritt durch die Tür ins Studio ihr Kribbeln im Bauch. Für Ulrike Breitenbücher, Thomas Burger, Kerstin Engelhardt, Isabel Heider, Dr. Ulrike Klimpel-Schöffler, Dr. Dr. Ulrich Mende, Jutta Schneider und Dr. Stephan Verclas war es das erste Mal, im professionellen Studio mit Kopfhörern vor dem Mikrofon und der Kamera zu singen.

AdUnit urban-intext3

„So eine tolle Erfahrung, das hat Riesenspaß gemacht“, war danach der Eindruck von sogar jenen, die vorsichtig angemerkt hatten, dass der Musiklehrer alle Versuche, dem willigen Schüler nette Töne zu entlocken, aufgegeben hatte: „Ich blieb vom Singen befreit“, verriet Dr. Dr. Ulrich Mende. Thomas Burger hatte seinen Kindern den kleinen Ausschnitt, den es zum Üben gab, vorgespielt: „Jetzt singen sie das kleine Stückchen dauernd“, attestierte er der Melodie die Eingängigkeit. Isabel Heider fühlte sich „klasse“ beim Dreh und erntete Lob von den professionellen Musikern: „Da passte alles.“ Ulrike Breitenbücher legte sich ausdrucksstark ins Zeug, fachsimpelte gar mit den Musikern. So ist mit vielen aus der Idee „Mitten in Plankstadt“ voller Heimatgefühl und die „Plänkschder an unn fer sich“ entstanden.

AdUnit urban-intext4

Optisch in Szene gesetzt kommt das Lied noch mal so gut: Mit der Piaggio Ape aus dem Gemeindebauhof, dem versierten Fahrer Bernhard Müller am Steuer, den frisch auf Covid getesteten Musikern, Katharina Kreger-Schwerdt und Tobias Schwerdt mit diversen Kameras im Gepäck entstand ein kurzweiliger Eindruck von Plankstadt, von der Studioarbeit, dem Chor und dem „Plankschd-Gefühl“ – cool, real, witzig! Zu sehen ist der Jubiläumssong am Sonntagabend auf der Homepage der Gemeinde oder unter www.schwetzinger-zeitung.de zg

Info: Mehr Bilder vom Making-of: www.schwetzinger-zeitung.de