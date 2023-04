Plankstadt. Der „Liederabend“ im Gemeindezentrum, während dem Birgit Amail-Funk, Siegfried Wosnitzka, Claudia Verclas und Martina Ahnepohl eine liebevoll ausgewählte Mischung aus Opern, Operetten, Musical und Evergreens auf die Bühne bringen, ist nach Auskunft der Künstler ausverkauft.

Die beliebte Veranstaltung findet am Donnerstag, 27. April, um 20 Uhr statt, nicht wie in der gestrigen Ausgabe dieser Zeitung gemeldet am Samstag.