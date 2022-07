Livemusik mit Cris Cosmo

Plankstadt. Im Sommermonat Juli steht der Weldegarten in Plankstadt wieder ganz im Zeichen von Livemusik, Genuss und guter Laune. Am Wochenende präsentiert Gastwirt Ben Huckele das Finale der „Welde Summer Jams“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Freitag, 29. Juli, ab 20 Uhr kommen pure Lebenslust, eine Unmenge positive Energie und Spielfreude in den Weldegarten: Cris Cosmo ist gemeinsam mit Tobi Nessel am Schlagzeug auf der Weldegarten-Bühne. Der Eintritt ist an diesem Abend übrigens frei.

DJane Simone legt dann am Samstag, 30. Juli, ab 20 Uhr auf. Mit Mixed Music lässt sich die Sommernacht mit Tanzen unter freiem Himmel so richtig genießen. Karten ab einem Preis von 10 Euro gibt’s unter www.weldegarten.de. zg