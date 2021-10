Lkw nimmt Pkw beim Abbiegen die Vorfahrt

Eppelheim. Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochabend in der Grenzhöfer Straße eine Frau leicht am Kopf verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei auf Höhe des dortigen Lidl-Supermarktes. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es vor Ort zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr musste zwischenzeitlich immer wieder angehalten werden.

Wie ein Mitarbeiter dieser Zeitung von vor Ort berichtete, war gegen 18.30 Uhr ein Renault Kangoo an der Einmündung Grenzhöfer Straße/Handelsstraße mit einem Lkw zusammengestoßen. Mögliche Unfallursache ist, dass der Lastwagen beim Abbiegen vom Grenzhöfer Weg in die Handelsstraße dem Pkw die Vorfahrt genommen hat. Die Polizei bestätigte diese erste Einschätzung auf Nachfrage dieser Zeitung.

Die Autofahrerin musste nach ersten Informationen in ein Krankenhaus transportiert werden. Nach Angaben der Polizei wurde sie bei dem Zusammenstoß leicht am Kopf verletzt. Der Lkw-Fahrer hatte offenbar keine Blessuren. mics