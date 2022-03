Lokale Agenda ruft zum Müllsammeln auf

Plankstadt. Wie in jedem Frühling grünt es nicht nur in der Natur, sondern es liegt auch der Müll schlampiger Zeitgenossen überall herum, heißt es in einer Pressemitteilung der Lokalen Agenda Plankstadt. „Zeit zum Aufräumen, bevor alles überwuchert wird“, finden die Verantwortlichen. Sie wollen das Pandemie-bedingt dezentrale Angebot der Gemeindeverwaltung am kommenden Wochenende, 18. bis 20. März, nutzen und zu den bereitliegenden Greifern und Müllsäcken greifen. „Bitte machen Sie mit“, appellieren die Mitglieder zu vielen fleißigen Mitstreitern.

Die Müllsäcke werden dann im Anschluss ab Montag, 21. März, von den Mitarbeitern des Bauhofes abgeholt. Mülltüten und Greifzangen finden Interessierte in den Behältern in der Gemarkung oder können bei der Lokalen Agenda am Freitag geholt werden. Fragen und Anmeldung werden per E-Mail an lokale.agenda.plankstadt@web.de entgegengenommen.