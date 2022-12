Männerkreis besucht Firma

Plankstadt. Dieser Tage besuchte der evangelische Männerkreis die Firma Wiegel im Gewerbegebiet Plankstadt. Schon vor der Werkshalle wurde die Gruppe vom Werkleiter in Empfang genommen und über die Produktionsmöglichkeiten vor Ort sowie die Sicherheitsvorschriften informiert, heißt es in einer Mitteilung. Das Familienunternehmen wurde 1948 von Hans Wiegel in Franken gegründet. Inzwischen beschäftigt Wiegel in 37 Niederlassungen in Deutschland, Österreich und Osteuropa 1800 Mitarbeiter.

Die Produktion in Plankstadt besteht seit 2019 und hat 50 Mitarbeiter. Der Betrieb ist nach neuesten Gesichtspunkten aufgebaut und mit seinen Filteranlagen und der Wärmerückgewinnung EMAS validiert. Im Werk können Stahlteile bis zu einer Länge von 6,8 Metern und einem Gewicht von 4000 Kilogramm feuerverzinkt werden. Die Stahlwerkstücke werden dabei in flüssigheißes Zinkbad getaucht. Dabei entstehen auf den Oberflächen Legierungen. Für alle Teilnehmer war der Besuch sehr informativ. zg/hk