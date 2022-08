Plankstadt. Zauberhafte Märchenstunden? Die erfolgreiche Präventionsmaßnahme „Es war einmal … Märchen und Demenz“ geht in die nächste Runde. Die anerkannte Präventionsmaßnahme wurde von der Institution „Märchenland“, die ihren Sitz sowohl in Berlin als auch im Europa-Park Rust hat, akribisch entwickelt und wird erneut seit Juni 2022 in 50 stationären und teilstationären Einrichtungen Pflegeeinrichtungen in ganz Baden-Württemberg umgesetzt.

Die Tagespflege Kurpfalzpark aus Plankstadt nimmt an dieser Maßnahme teil, denn alle Menschen und ganz besonders Gäste teilstationärer Einrichtungen lieben Märchen. Die AOK Baden-Württemberg finanziert die Präventionsmaßnahme vollumfänglich.

Das Programm unter dem genannten Titel bietet ein umfassendes Angebot für Tagesgäste der Tagespflege Kurpfalzpark in der Schönauer Straße 10 mit vier analogen, acht virtuellen Märchenstunden sowie darüber hinaus sogenannten „Märchenland“-Boxen, die ein Märchenbuch, ein Memory, Ausmalblätter sowie Audio-CD und DVD enthalten.

Das Betreuungs- und Pflegepersonal wird mit einer Schulung zum zertifizierten Märchenvorleser weitergebildet. Abgerundet wird die Maßnahme durch einen „Märchenland“-Koffer zur regelmäßigen Arbeit in der Einrichtung sowie außerdem durch das Internetportal www.maerchenunddemenz.de. Abschließend wird eine Supervision angeboten.

Märchen aktivieren das Langzeitgedächtnis der Senioren, was wiederum ihr Wohlbefinden steigert. Dadurch erfährt das Pflege- und Betreuungspersonal entlastende Momente. Dank des regelmäßigen Eintauchens in die Märchenwelt verbessert sich nämlich die Lebensqualität aller. Die positive Wirkung wurde von „Märchenland“ wissenschaftlich im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erforscht und belegt. Die Tagespflege Kurpfalzpark empfiehlt, wie alle bisher teilnehmenden Einrichtungen, die Maßnahme gerne weiter. zg

Info: Weitere Informationen gibt es bei Rebekka Condic, Pflegedienstleitung Tagespflege Kurpfalzpark, per E-Mail tagespflege@pflegedienst-kurpfalz.de oder telefonisch unter 06202/5 82 86 50.