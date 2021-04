Plankstadt. Es ist schon ein trauriges Bild, so ein leerer Sportplatz. Auch die Dr.-Erwin-Senn-Halle hat schon lange keine Sportler mehr gesehen. Zwar gab es ein kurzes Intermezzo, als für die Kinder ein Betrieb mit gewissen Einschränkungen möglich war, doch die steigende Inzidenz hat das nach nur zwei Wochen schnell wieder zunichtegemacht.

Sicher vermissen die Kinder und Jugendlichen der TSG Eintracht ihren Vereinssport und den Kontakt zu ihren Sportsfreunden. „Gut, dass Marion Brazel immer vor Ideen sprüht“, erklärt Monika Hönig aus dem Vorstandsteam. Denn sie hatte die Idee, einen Malwettbewerb auszurufen. „Die Kinder sollten malen, was sie an ihrem Sport vermissen“, meint Hönig. Die Aktion verbucht die TSG Eintracht als vollen Erfolg. Über 20 Nachwuchssportler von drei bis zwölf Jahren haben kreative Werke eingereicht. Aus allen Abteilungen kamen dabei bunte Gemälde zum Vereinsvorstand geflattert.

Auch das Logo verewigt

Daniel (8) hat zum Beispiel einen Handballer gemalt, der gerade zum Sprungwurf ansetzt. Der Torwart ist bereit, den Wurf abzuwehren. Selbst das Publikum auf der Tribüne und die Anzeige zum Spielstand 2:2 fehlen nicht. Auch das Vereinslogo haben einige Kinder in ihren Werken verewigt. Helena (9) hat dazu noch ein Kind auf einem Schwebebalken und eines am Reck gemalt. Bei Jasmin (11) spielen die Mädchen auch Handball - natürlich in den typischen roten „Wölfe“-Trikots.

Bei Lena (11) steht das Tischtennisspielen im Vordergrund. Zwei illustre Wesen haben sich dabei an der Platte versammelt: ein weißes Einhorn mit regenbogenfarbener Mähne und ein schwarzes Einhorn. Ob das schwarze Einhorn „Grummel“ bei „Fees“ Vorsprung noch eine Chance auf den Sieg hat?

Bei all den schönen Einsendungen war eine Auswahl nicht zu machen. So hat sich das Vorstandsteam dazu entschieden, allen Teilnehmern einen Preis zu spendieren. Ein Sportbeutel gibt es, bedruckt mit dem Vereinslogo - und mit vielen tollen Sachen befüllt: von der Plankstadt-Jubiläumsschokolade über Obst- und Capri-Sun bis hin zu einem Eintrittsgutschein für das Technoseum in Mannheim. Abzuholen sind die Preise für diejenigen, die teilgenommen haben, dienstags zwischen 18 und 19 Uhr.

Das Vorstandsteam freut sich darüber, dass der kleine Malwettbewerb den Kindern hoffentlich ein klein wenig die Langeweile vertrieben und den Gedanken an den Sport geweckt hat. Noch mehr jedoch hoffen die Verantwortlichen, dass bald wieder gemeinsames Sporttreiben möglich ist und der Sportplatz nicht mehr so verwaist daliegt.

