Maßgeschneiderte Lösungen für die meisten älteren Häuser

Plankstadt. Die Lokale Agenda in Plankstadt beleuchtete in einem Vortrag das Heizen mit Wärmepumpen in Altbauten oder Bestandsbauten. Öl- und Gasheizungen tragen durch ihre CO2-Emissionen maßgeblich zum Klimawandel bei. Daher wird das geplante Gebäudeenergiegesetz zukünftig den Betrieb von über 30 Jahre alten Öl- und Gasheizungen mit wenigen Ausnahmeregelungen verbieten. In ferner Zukunft werden also nur noch Pelletheizungen, Biogasheizungen, Fernwärme und Wärmepumpenheizungen zu haben sein.

Der gut besuchte Vortrag von Diplom-Ingenieur (FH) Christoph Ruebeling im Rathaus zeigte die ökologischen Vorteile der Nutzung von Umweltwärme aus dem Erdreich und aus der Luft auf. Eine Feldstudie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme in Freiburg habe über 100 mit strombasierten Wärmepumpen beheizte Altbauten untersucht und die Ergebnisse im Internet veröffentlicht. Der Referent zeigte die physikalischen Grenzen der Wärmepumpentechnik und wies auf die Notwendigkeit hin, bestimmte Dämmstandards eines Altbaus vorzuhalten, damit eine Wärmepumpenheizung wirtschaftlich betrieben werden kann.

Wärmepumpen, die Umweltwärme aus der Luft entnehmen, machten auch Geräusche in der Nachbarschaft, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz zu beurteilen seien. Hersteller von Wärmepumpen seien daher verpflichtet, die Energieeffizienz ihrer Geräte sowie den Schall-Leistungspegel im Labor zu untersuchen und durch unabhängige Messstellen bestätigen zu lassen.

Im Vortrag wurde auch die ab 2023 mögliche Bafa-Förderung beim Austausch von alten Heizungen vorgestellt. Am Ende berichtete ein Besucher, der bereits eine Wärmepumpenheizung in einem Haus der Gründerzeit um die Jahrhundertwende 1900 erfolgreich betreibt, über seine eigenen positiven Erfahrungen. Da die Gebäude in ihrer Ausstattung von Außenwänden, Heizkörpern, Fenstern und Dächern sehr verschieden seien, stehe am Anfang einer Umrüstung die genaue Analyse des Ist-Zustands, auch mithilfe einer Wärmebildkamera. Auf dieser Basis könne dann eine maßgeschneiderte Lösung für die meisten älteren Häuser gefunden werden. Die Umrüstungskosten seien durch Bundes- und Landesregelungen zuschussfähig. zg

Info: Nähere Beratung ist über das Rathaus Plankstadt und die Gesellschaft Kliba erhältlich.