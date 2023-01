Plankstadt. „Mei Mussisch – meine Musik – unn demm Günda seini“, heißt Arnim Töpels neues Programm, das er am Donnerstag, 16. März, ab 20 Uhr in der Plankstadter Bücherei präsentieren wird.

Seit 1999 ist der Masterbabbler und Blues-Poet nun mit seinem Piano beruflich auf der Bühne. Begonnen hat alles mit Musik, und die ist und bleibt bei seinen Auftritten neben dem blitzschnellen Wechsel zwischen Mundart und Hochdeutsch sein Markenzeichen.

In diesem Programm nimmt er sein Publikum mit auf eine musikalische Reise: Es erklingen Songs aus seinen bisher neun Soloprogrammen. Bevorzugt in seinem geliebten Kurpfälzisch, das er seit seinem „Hallole, isch bins, de Günda“ aus dem Jahre 1990 so gerne mit seinem Alter Ego pflegt und unbedingt bewahren helfen will.

Dazu gibt Arnim Töpel Einblicke in seinen musikalischen Weg: seine Lieblingsstücke aus der Pop-, Rock-, Schlager- und Chansonwelt, die ihn geprägt und begleitet haben – allesamt in töpeltypischer Spezialversion.

Der Auftritt in der Bücherei am Donnerstag, 16. März, beginnt um 20 Uhr. zg

Info: Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro in der Bücherei Plankstadt, Telefon 06202/20 06 57, sowie – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.