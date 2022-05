Mehr Karten verfügbar

Plankstadt. Philipp Weber, Träger des Deutschen Kleinkunstpreises, kommt mit seinem neuen Programm „Künstliche Idioten!“ in die Bücherei Plankstadt. Am Donnerstag, 5. Mai, um 20 Uhr wird er die Bühne im Ratsaal des Gemeindezentrums betreten und in seiner gewohnt rasanten Art den Homo digitalis und seine analogen Affen vorstellen. Der Kabaretttist wird beweisen, dass das wichtigste Rüstzeug für alles Kommende der Humor ist.

Die besonders gute Nachricht dabei ist: Ab sofort sind für diese Vorstellung weitere Tickets verfügbar. Karten gibt es in der Bücherei Plankstadt oder online unter www.reservix.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Plätze sind nummeriert und Karten kosten 16 Euro beziehungsweise ermäßigt 14 Euro. zg/Bild: Büttner