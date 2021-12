Mehrere Testmöglichkeiten vor Ort

Region. Im Verbreitungsgebiet der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung sind Stand Donnerstag, 9. Dezember, 953 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Schwetzingen hat mit 165 aktiven Fällen den Höchstwert vor Hockenheim (153), Brühl (108) und Eppelheim (107). Die wenigsten Fälle gibt es derzeit in Neulußheim (58) und Reilingen (59). In Plankstadt sind derzeit 83 Menschen infiziert.

Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie im Kreis 37 632 Fälle verzeichnet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 411,7. Sie ist im Vergleich zum Vortag um 2,9 gesunken. Es gibt 411 Neuinfektionen und damit 74 weniger als am Vortag. Somit sind im Kreis aktuell 3701 aktive Fälle bekannt. 33 429 Personen sind wieder genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 502 Infizierte im Kreis verstorben.

Die Praxis Dr. Krautter in der Eppelheimer Hebelstraße 7 veranstaltet am Samstag, 18. Dezember, einen Boosterimpftag. Die Zweitimpfung muss bis 30. Juni erfolgt sein. Zur Verfügung steht das Vakzin von Moderna. Das Angebot richtet sich daher nur an Menschen über 30 Jahre. Eine Anmeldung erfolgt per E-Mail an praxiskrautter@protonmail.com. Die notwendigen Formulare sind auf der Eppelheimer Internetseite www.eppelheim.de zu finden.

Die aktuellen Corona-Zahlen aus dem gesamten Verbreitungsgebiet gibt es tagesaktuell online auf der Homepage dieser Zeitung unter www.schwetzinger-zeitung.de. sz

