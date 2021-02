Plankstadt. Wer die Stufen Richtung Dach erklimmt und durch die Notausgangstür tritt, der sieht eine Seenlandschaft, aus der einzelne Lichtkuppeln ragen. Nein, diese großen Pfützen gehören sicherlich nicht aufs Dach der Mehrzweckhalle. Sie sind aber ein Problem, das die Gemeinde angeht. Denn der Gemeinderat hat beschlossen, das Dach abzudichten – ein für alle mal.

Dass das Wasser nicht ordnungsgemäß abläuft, verschärft die Problematik. Denn das Dach ist undicht und das Nass gelangt tropfenweise durch die Decke hinab ins Foyer und in die Gastwirtschaft. „Wasser sucht sich seinen Weg“, erklärt Bauamtsleiter Andreas Ernst.

Aber wie ist das Dach überhaupt aufgebaut und wo kommt das Problem her? Über die Jahre hat es insgesamt drei Abdichtungsschichten bekommen. Auf das Betondach wurde ursprünglich Bitumen zur Abdichtung verlegt. Als diese undicht wurde, wurde saniert – und zwar folgendermaßen: Obenauf kam eine Dämmlage und schließlich eine Kunststoffabdichtungsplane. Doch auch die war irgendwann nicht mehr ausreichend. Anstatt das Dach aber einfach komplett neu abzudichten und die alten Schichten zu entfernen, hat man eine Abdichtung aus Edelstahlblechen aufgebracht.

„Um den Aufbau des Daches zu untersuchen, haben wir Probebohrungen gemacht“, erklärt Andreas Ernst, „dabei haben wir in allen drei Lagen Wasser gefunden.“ Geht man hinaus aufs Dach, kann man die Edelstahlbleche, die miteinander verschweißt sind, gut erkennen. Obenauf ist eine Dachbegrünung aufgebracht. An den Stellen, die saniert werden, ist diese bereits entfernt worden.

Feinste Risse entstanden

Grund für die Lecks im Edelstahl ist laut Bauamtsleiter, dass nicht genügend Spielraum für die Bewegungen des Materials gelassen worden ist. Wenn es sich bei warmen Temperaturen ausdehne, sei das kein Problem, doch kalte Temperaturen sorgten dafür, dass es sich zusammenziehe. Dann sei es zu klein für die Fläche, die Spannung zu groß und es entstünden feinste Risse. Diese alle zu finden und einzeln abzudichten ist schlicht nicht möglich.

Daher habe man sich nun dafür entschieden, es gleich richtig zu machen und die drei Schichten zu entfernen. Auf die ursprüngliche Betondecke soll schließlich eine Dampfsperre aufgeschweißt werden, die schon für sich genommen die Regensicherheit gewährleisten kann. Darüber kommt eine Dämmlage, eine sogenannte Gefälledämmung. Die sorgt dafür, dass das Wasser über Abläufe abgeleitet werden kann. Die letzte Schicht bildet eine Kunststoffabdichtungsplane. Auch auf diese Dachschichten soll anschließend wieder eine sogenannte extensive Begrünung aufgebracht werden.

Die Arbeiten sind selbstverständlich nur für die Dachflächen relevant, die stehenbleiben. Denn nach dem Neubau zweier Hallen soll die Mehrzweckhalle bis auf die Kegelbahnen, die Gastronomie und die Wohnungen abgerissen werden. Wie geht es unmittelbar weiter? Das Wasser, das nicht abläuft, muss abgepumpt werden. Dann werden die Schichten entfernt. „Hierfür müssen wir natürlich eine stabile Wetterperiode abwarten, in der das Risiko für Niederschlag möglichst gering ist“, erklärt Bauamtsleiter Andreas Ernst. Dann wird das neue Material aufgebracht.

Auf 30 Jahre angelegt

Die Dachabdichtung ist auf mindestens 30 Jahre ausgelegt. Die Dachbegrünung sorge dafür, dass keine UV-Strahlung ans Dach gelangt und dieses somit geschont wird, so Andreas Ernst. Und wofür ist der Kran, der derzeit an der Mehrzweckhalle steht? „Dieser soll dazu dienen, das Material möglichst einfach aufs Dach und dort dann in jeden Winkel zu transportieren“, so der Bauamtsleiter.

Die Arbeiten am Dach schlagen der Gemeindeverwaltung mit rund 500 000 Euro zu Buche. Ursprünglich war vorgesehen, das Dach über den Wohnungen separat zu erneuern, doch die Zusammenlegung der Arbeiten spart Geld. Trotzdem ist das eine stolze Summe. „Aber wir haben hier einfach eine riesige Fläche von 1250 Quadratmetern. Der Quadratmeterpreis liegt im Rahmen des Üblichen, aber es summiert sich einfach“, macht Andreas Ernst klar. Bürgermeister Nils Drescher lässt durchblicken, wann mit einer Fertigstellung der Arbeiten zu rechnen ist: Mitte des Jahres, also etwa im Juni oder Juli – sofern alles nach Plan verläuft.