Michael Hain kommt mit dem „LeseTheater“ nach Plankstadt

Plankstadt. Das „LeseTheater“ von und mit dem Schauspieler Michael Hain gastiert am Dienstag, 25. Oktober, mit einer Lesung für die dritten Klassen der Friedrich- und der Humboldtschule in der Gemeindebücherei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Halloween steht vor der Tür und jedes Jahr fragen sich die Kinder: Gespenster? Gibt es nicht! Und schon gar nicht im eigenen Haus. Aber auf der anderen Seite: welches Kind geht schon gern allein in den Keller? Warum fürchten wir uns in der Dunkelheit? Oder vor einem nächtlichen Spaziergang durch den Wald oder gar über den Friedhof? Und was machen wir, wenn uns plötzlich ein richtiges Gespenst gegenübersteht?

Schauspieler Michael Hain liest am 25. Oktober für Drittklässler. Bild: Hain © Michael Hain

Tom, noch keine zehn Jahre alt, bezwingt seine Angst und nimmt gemeinsam mit Frau Kümmelsaft den Kampf gegen ein schleimiges Gespenst auf, welches im Keller sein Unwesen treibt. Doch dann kommt alles noch viel schlimmer . . .

Mehr zum Thema FC Bayern München Nach Eklat 2021: Wieder Bayern-Mitgliederversammlung Mehr erfahren FC Bayern München Bayern im Katar-Sponsoring-Dilemma - «Böse Worte» von Hoeneß Mehr erfahren Gemeindebücherei Führungen und Maus Mehr erfahren

Der Schauspieler Michael Hain liest und spielt aus dem Buch „Gespensterjäger auf eisiger Spur“ von Cornelia Funke (erschienen im Loewe-Verlag). Er schafft eine schaurige Atmosphäre und macht die Angst hörbar. Ein gruseliges Lese-Vergnügen.

Michael Hain war nach einem Schauspielstudium bei verschiedenen Theatern engagiert und arbeitete freiberuflich im Bereich Werbung und Fernsehen. 2010 gründete er das „LeseTheater“, in dem er Vorlesespaß mit Schauspiel vermischt. Er lässt in seinen Lesungen ausgewählte Kinderbücher und deren Figuren lebendig werden und möchte Kinder in spannende Lesewelten entführen und zum Lesen motivieren.

Bücherei vormittags zu

Die Bücherei bietet für die dritten Klassen der beiden Grundschulen zwei Lesungen am Dienstagvormittag, 25. Oktober, an. Zur Lesung um 9 Uhr kommen die Kinder aus der Friedrichschule, und um 10.30 Uhr werden die Kinder aus der Humboldt-Grundschule erwartet.

Die beiden Lesungen finden in den Räumen der Bücherei statt. Ein Hinweis für alle Nutzer der Bücherei Plankstadt: Um die Lesung nicht zu stören, bleibt die Bücherei am Vormittag des 25. Oktober für den Publikumsverkehr geschlossen. Anrufe werden erst ab 13 Uhr entgegengenommen. Am Nachmittag ist zu den gewohnten Zeiten geöffnet – von 14 bis 18 Uhr. zg