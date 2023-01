Mit dem Segen geht alles viel besser

Plankstadt. Mit dem Segen auf zu neuen Wegen: Am vergangenen Sonntag wurde die Kirchendienerin in der evangelischen Kirche, Susanne Bohn, im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes verabschiedet. Seit Juli letzten Jahres hatte Susanne Bohn sich um die Kirche und ihr Inventar gekümmert, draußen die Blätter gefegt oder auch das Abendmahl vorbereitet.

„Die Aufgaben einer Kirchendienerin sind vielfältig“, betont Pfarrerin Christiane Banse in ihren Worten und wünscht Susanne Bohn alles Gute für ihren baldigen Neuanfang in Hannover, wohin es die musikalische Kirchendienerin aus privaten Gründen zieht. Ihre Nachfolgerin steht laut der evangelischen Kirchengemeinde schon fest. Am 1. Februar wird Brigitte Stieger in ihre Fußstapfen treten. „Ich freue mich nicht, dass wir dich ziehen lassen müssen. Aber ich freue mich, dass ich dich heute segnen darf. Denn mit dem Segen geht manches leichter, mit dem Zuspruch, dass du von Gott begleitet wirst bei allem, was ansteht!“

Sagte die Plankstadter Pfarrerin Christiane Banse zum warmherzigen Abschied. Den persönlich zugesprochenen Segen durfte dann erst Susanne Bohn empfangen. Danach bekamen die anwesenden Gläubigen im Gottesdienst die Möglichkeit, sich für ihre Wege im neuen Jahr die Hand zum Segen von Banse auflegen zu lassen. zg