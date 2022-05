Mit Taizé-Gesängen ruhig ausspannen

Plankstadt. Zum traditionellen Taizé-Gebet lädt die evangelische Kirchengemeinde am Mittwoch, 11. Mai, um 19 Uhr in die mit Kerzen und bunten Tüchern geschmückte Plankstadter Kirche ein. Mit Liedern aus dem französischen Département Saône-et-Loire, Texten von Roger Schütz, sowie Gebeten und Bibelworten wird die Andacht in meditativer Weise gestaltet. Die Gemeinschaft von Taizé ist ein ökumenischer Männerorden, dessen Sitz in Frankreich nur zehn Kilometer von dem geschichtsträchtigen Kloster Cluny entfernt liegt. Die „Gesänge von Taizé“ werden weltweit in Gottesdiensten gesungen. Alle, die Stille und Besinnung suchen, Freude und Kraft gewinnen wollen, sind hierzu herzlich willkommen. zg

