Mitarbeiter des Bauhofes stellen Insektenhotel auf

Plankstadt. Noch ist das neue Insektenhotel auf dem Plankstadter Friedhof leer. Bald wird es hier allerdings brummen und summen, wenn Wildbienen, Käfer und andere Insekten das Hotel beziehen. Harald Bernhauer, Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde, hat das Häuschen geplant und gebaut, das er und seine Kollegen jetzt am Urnenhain aufgestellt haben.

Die Materialien kommen fast alle aus der Natur – der alte Maibaum, Schilf aus dem Biotop und Bambus vom Häckselplatz sind hier wieder- verwertet worden.

Mitarbeiter des Bauhofes stellen das Insektenhotel auf dem Friedhof auf. © Zelt

„Das Insektensterben ist ja in aller Munde“, erklärt der Umweltbeauftragte der Gemeinde, Bernhard Müller, die Beweggründe dafür, ein weiteres Insektenhotel – bisher gibt es in der Gemeinde drei größere – aufzustellen. Mit den Steinhaufen und der Wasserstelle am Urnenhain werden sich hier künftig viele Tiere heimisch fühlen. „Weitere Insektenhotels sind außerdem bereits in Planung“, fügt Müller hinzu. caz

