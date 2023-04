Mitglieder des TC Plankstadt blicken auf sportlichen Vereinsrekord

Plankstadt. Im gut gefüllten Clubrestaurant Wintergarten begrüßte der Vorsitzende Roland Wahl die TC-Mitglieder. Willkommen hieß er die anwesenden Ehrenmitglieder Bernhard Hülsebusch, der auch Ehrenratsvorsitzender ist, und Horst Mühlhäuser sowie die Ehrenratsmitglieder Margitta Kronberger und Ulrike Breitenbücher und die anwesenden Neumitglieder. Roland Wahl blickte auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück mit einem sportlich sehr erfolgreichen Jahr 2022.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Unser Verein war sehr erfolgreich mit sieben Meisterschaften, das ist Vereinsrekord. Auch betriebswirtschaftlich steht unser Verein gut da, unsere Vereinsstrategie ist stimmig, wir werden in der Öffentlichkeit als ein attraktiver Verein wahrgenommen. Das zeigt uns die stetig steigende Mitgliederzahl, insbesondere von jungen. Wir haben insgesamt 460 Mitglieder, davon 180 Jugendliche“, meinte Wahl.

Energiekosten bereiten Sorgen

Die Geehrten Für 40 Jahre Mitgliedschaft: Manfred Schneider. Für 30 Jahre: Rainer Kolb und Heinrich Berge. zg

„Wir haben für Reparaturen und Erhaltungsaufwände insgesamt rund 20 000 Euro investiert. Auch haben wir acht Vereinsfeste durchgeführt, die alle sehr gut angenommen wurden und die für eine gute Stimmung bei den Mitgliedern und Gästen gesorgt haben. Sorgen bereiten uns die explodierenden Energiepreise Strom und Gas, die sich um das 2,5- Fache erhöht haben. Wir leisten unseren sozialen und gesellschaftlichen Beitrag mit unserem sozialen Projekt ,Kids in Bewegung’, wo wir auch Flüchtlingskinder aus der Ukraine und Nigeria in den wöchentlichen Übungsstunden aufgenommen haben, nehmen am Ferienprogramm der Gemeinde Plankstadt teil und führen Sport Schnupperstunden für Kindergärten durch“, berichtete der TC-Boss.

Mehr zum Thema TSC Kurpfalz Tanzsportclubs Kurpfalz: „Tanz in den Mai“ ist zurück Mehr erfahren

Zudem: „Unser gegenwärtiges Vorzeigeprojekt ,neuer Jugendraum’ wird Anfang 2024 fertig erstellt sein. Das Projekt wird von der Hopp Stiftung mit 50 000 Euro gefördert. Das ist ein wesentlicher Baustein unseres Vereinskonzepts für unsere Jugend, da wollen wir Sport, Bildung, Soziales und Beruf verbinden und auch Vorträge für Kinder, Eltern, Mitglieder organisieren. Denn die Jugend ist die Zukunft für unseren Verein.“

Ebenso habe der TC das Projekt neuer Hallenboden nicht aus den Augen verloren, „wir erstellen ein Finanzierungsmodell, wenn wir keine großen Risiken sehen, dann werden wir den Freigabeprozess mit Einbindung unserer Mitglieder einleiten und eine Entscheidung herbeiführen. Sponsoren sind uns sehr wichtig. Wir konnten weitere Sponsorenverträge abschließen und neue Unterstützer gewinnen“, unterrichtete Wahl.

Vorzeige-Damen 30

Sportwart Niels Eichhorn berichtete über ein sehr sportlich erfolgreiches Jahr. 20 Mannschaften wurden gemeldet und sieben Mannschaften wurden Meister. Hervorzuheben sei die Damen-30-Mannschaft, die ungeschlagen Meister in der Oberliga wurde und in die Badenliga aufgestiegen ist. Die Damen-Mannschaft, die ebenfalls ungeschlagen Meister wurde und in die Oberliga aufgestiegen sei. Auch die ersten Herren Mannschaft wurde Meister und sei in die 1. Bezirksliga aufgestiegen.

In diesem Jahr wurden 18 Mannschaften für die Verbandsrunde gemeldet. Jugendwartin Vanessa Maier berichtete, dass zehn Jugendmannschaften in fast allen Altersklassen gemeldet wurden und belegten gute Tabellenplätze in ihren Spielklassen. Valentin Dobler wurde Bezirksmeister in seiner Altersklasse. In der neuen Saison wurden fünf Jugendmannschaften gemeldet.

Vergnügungswartin Annabel Wettstein berichtete über den aktuellen Fertigungsstand der neuen TCP-Nachrichten und über die geplante Saisoneröffnung sowie über das neue Ortsmittefest Plankstadt, wo der TCP teilnehmen wird.

Um drei Beisitzer erweitert

Der Schatzmeister Johannes Walch berichtete über die hohe Anzahl der jährlichen Buchungen, ging den jedem Mitglied vorliegendem Haushaltsplan 2022 durch und erläuterte jede Position. Die beiden Rechnungsprüfer bescheinigten eine ordnungsgemäße Buchführung, somit konnte die Vorstandschaft einstimmig entlastet werden.

Bei den Wahlen zum Vorstand wurde Roland Wahl zum Vorsitzenden und Uli Müller zum Technischen Leiter gewählt. Der Vorstand wurde um drei Beisitzer erweitert. Gewählt wurden Yanisa Splendore, Beisitzerin Vereinsturniere/LK Turniere, Julyte Renno Beisitzerin Social Media/Jugendraum und Patrik Schöttler, Beisitzer Technischer Leiter/Sicherheit/IT.

Der Schatzmeister Johannes Walch erläuterte die Positionen des neuen Haushaltsplans 2023 mit dem Vermögenshaushalt, der dann einstimmig beschlossen wurde. Zum Schluss verabschiedete Roland Wahl den langjährigen Technischen Leiter, Horst Kuppels, der berufsbedingt aus dem Vorstand ausgeschieden ist, mit einem Präsent. zg