Plankstadt. Ein mobiles Impfteam kommt am Donnerstag und Freitag, 18. und 19. März, in die Mehrzweckhalle. Das teilt die Verwaltung mit. „Alle Mitbürger über 80 Jahre erhalten in den nächsten Tagen ein Anschreiben der Gemeinde“, erklärt Bernhard Müller, der gemeinsam mit Hauptamtsleiter Stephan Frauenkron die Terminierung und Organisation übernommen hat. Unterstützt werden die beiden vom Team der Bücherei und der Mitarbeiterinnen der Senioreninitiative.

Wer von der berechtigten Altersgruppe einen Impftermin vor Ort – und eventuell einen Fahrdienst mit den Dienstfahrzeugen der Gemeindeverwaltung als Einzeltransport – in Anspruch nehmen möchte, wirft die ausgefüllten und unterschriebenen Unterlagen bis Montag, 15. März, kontaktlos in den Briefkasten am Haupteingang an der Längsseite des Container-Rathauses oder schickt sie zu.

Reihenfolge des Eingangs zählt

Mitarbeiter im Rathaus koordinieren danach die Einzelterminzuweisung und eventuelle Fahrdienste und kontaktieren die Impfwilligen. Die Terminvergabe erfolgt nach der Reihenfolge des Eingangs. „Wir sind froh, dass wir in Plankstadt so zeitnah ein Impfangebot machen können“, unterstreicht Bürgermeister Nils Drescher. zg