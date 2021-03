Plankstadt. Konzentriert legt die achtjährige Marlene (8) eine aus hellblauem Karton ausgeschnittene Träne auf das schwarze Tuch vor sich. „Trauer“ ist darauf zu lesen. Daneben liegen weitere Tränen, auf denen Wörter wie „Hilflosigkeit“, „Einsamkeit“ oder „Trennung“ stehen. Ihre Schwester Katharina (7) zupft währenddessen gemeinsam mit ihrer Mutter Eva Fries ein dunkelblaues Tuch zurecht – eine Quelle, die langsam fließt.

AdUnit urban-intext1

In der Adventszeit hat Eva Fries begonnen, in der evangelischen Kirche in Plankstadt Szenen und Bilder aufzustellen, die die Besucher des Gotteshauses zum Nachdenken anregen sollen und dabei immer viel Raum für Interpretationen lassen. Da die Corona-Krise auch das kirchliche Leben fest im Griff hält, veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Plankstadt weiterhin keine Präsenzgottesdienste. Wer trotzdem nicht auf einen Besuch in der Kirche verzichten möchte, findet dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr in der offenen Kirche Ruhe – und dank Eva Fries wöchentlich neue Impulse. Einmal pro Woche gestaltet sie mit der Hilfe ihrer beiden Töchter ein neues Motivationsbild – mal zum Beginn der Fastenzeit, mal passend zu den Passionsandachten.

„Nach der Adventszeit haben wir die Aktion einfach weiterlaufen lassen. Anfangs habe ich für die Szenen vor allem die Egli-Figuren – das sind biblische Erzählfiguren – genutzt“, erklärt Eva Fries im Gespräch mit unserer Zeitung. Die bildlichen Impulse werden außerdem von Texten unterstützt. Da wir jetzt mitten in der Passionszeit sind, liegt aktuell ein Text mit den Worten „Viele Tränen weinen wir in diesen Tagen“ aus. „Daneben ist ein Bibelspruch als Hoffnung zu sehen“, erklärt Fries. Die Verantwortlichen der evangelischen Gemeinde möchten den Menschen in der Kirche einen Platz bieten, an dem sie in einem gewohnten Raum zur Ruhe kommen können.

Voraussichtlich noch bis Ostern

Normalerweise ist Eva Fries im Frauentreff engagiert, doch wegen der Krise finden momentan keine Treffen der Gruppen und Kreise statt. So hat sich die Religionslehrerin kurzerhand in Absprache mit Pfarrerin Christiane Banse dazu entschlossen, bildliche Impulse für die Besucher der Kirche zu setzen. „Die Aktion wird voraussichtlich noch bis Ostern gehen – je nachdem, wann wieder Präsenzgottesdienste stattfinden können“, erklärt Fries. Es werde Passionsandachten in der Kirche geben, zu denen Fries passende Bilder stellen möchte. In ihren Bildern arbeitet sie vor allem mit Naturmaterialien wie Steinen – aber auch mit Tüchern.

AdUnit urban-intext2

Die Ideen kommen ihr in ganz unterschiedlichen Situationen und auch aus der Kirchengemeinde. „Durch Gespräche, durch die Planungen der Andachten oder durch die Bibel-Reihe“, nennt sie einige Beispiele. Auch die achtjährige Marlene und die am Mittwoch sieben Jahre alt gewordene Katharina (herzlichen Glückwunsch!) bringen ihre Ideen mit ein. Fast immer helfen sie beim Gestalten der Bilder. Und die kommen bei der Kirchengemeinde super an: „Unsere Pfarrerin Christiane Banse hat viele positive Rückmeldung zur Aktion bekommen.“