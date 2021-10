Musik prägt und schafft Identität

Plankstadt. Er zählt zu den stimmgewaltigsten Sängern des MGV Sängerbund-Liederkranz und ist in der Region bekannt wegen unzähliger Auftritte mit seiner Frau Monika bei Advents- und Weihnachtsfeiern: Horst Lösch. Am heutigen Mittwoch wird er 80 Jahre alt, Anlass genug, sich für ein persönliches Gespräch zu treffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Betritt man das Haus, das Horst Lösch mit seiner Frau bewohnt, fällt der Blick sofort auf die Terrasse und den großen, gepflegten Garten dahinter. Durch die großen Fenster dringt mildes Herbstlicht ins Wohnzimmer. Das passt zum Gespräch, in dem Horst Lösch auf ein langes und erfülltes Sängerleben zurückblickt. Der Jubilar schöpft aus seinen Erinnerungen, erzählt über die Bedeutung des Gesangs in seinem Leben und im Leben seiner Frau, über ihre gemeinsamen Auftritte.

Den MGV Sängerbund-Liederkranz kennt Horst Lösch wie seine eigene Hosentasche, ist er doch schon 1962 als Chorsänger in den MGV Liedertafel 1868 Plankstadt eingetreten. 1994 dann hat sich die Liedertafel mit dem Arbeiter Sängerbund zum MGV Sängerbund-Liedertafel 1868 Plankstadt zusammengeschlossen.

„Tafelbub“ beim Straßenumzug

Doch Löschs erster Kontakt zum MGV Sängerbund-Liederkranz reicht bis 1953 zurück, wo er im Alter von zwölf Jahren beim Straßenumzug als „Tafelbub“ fungierte. Bis zu seinem ersten öffentlichen Auftritt 1998 beim Preissingen in Reilingen, wo er mit dem Chor als Solist die Tagesbestleistung erreichte und den „Goldpokal“ überreicht bekam, sind einige Jahre vergangen. Zwischen 1962 und 1992 war er aus beruflichen Gründen „nur“ passives Mitglied des Gesangvereins.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neben der beruflichen Laufbahn war es das musikalische Wirken, das Horst Lösch viel Freude bereitet hat. „Musik prägt, schafft Identität und ist Ausdruck einer bestimmten Lebensform“, umschrieb er seine Leidenschaft, der er bis heute treu ist, „Singen im Chor verbindet und unterstützt die Gemeinschaft.“

Nachdem er im Jugendvorstand tätig war, danach als Schriftführer und schließlich als stellvertretender Vorsitzender, übernahm er 2014 die Verantwortung für den MGV als Vorsitzender. In dieser Funktion, in der Lösch bis 2017 tätig war, ist es ihm gelungen, das Kulturleben der Gemeinde mit einer beeindruckenden Vielfalt von Veranstaltungen zu bereichern. Stolz berichtet er, wie wichtig es ihm war, dem Verein eine neue, moderne Satzung zu verpassen, die auch Frauen in den Chorgesang einbindet.

Mit der Gründung des Frauenchors „Plank-Ton“ wurde Raum geschaffen für zeitgemäße gesangliche Aktivitäten. Seit 1994 ist Lösch mit seiner Frau als Duo unterwegs. „Hauptsächlich in der Weihnachtszeit treten wir bei Vereinsfeiern auf und besuchen Seniorenheime in Plankstadt, Heidelberg oder Mannheim. Wir stellen ein Repertoire aus weniger bekannten Weihnachtsliedern zusammen, das die Zuhörer immer aufs Neue begeistert. Die Zuneigung, Dankbarkeit und Herzlichkeit, die wir dabei erfahren, beeindruckten und bewegten uns sehr.“

Möglichkeiten voll ausgeschöpft

Beide schwärmen von der Zeit, als Franz Josef Siegel Dirigent des MGV Sängerbund-Liederkranz war und sowohl der Chor als auch sie als Duo größte Erfolge feierten. „Er hat es wie kein anderer verstanden, uns musikalisch auf ganz besondere Weise zu fördern, er hat die tief in uns schlummernden Möglichkeiten hervorgeholt und sie voll ausgeschöpft“, zeigten sie sich dankbar für den glücklichen Umstand, den hervorragenden Dirigenten und Menschen Siegel erlebt zu haben. Dass der Respekt und die Anerkennung gegenseitig waren, zeigt Siegels Komposition „Bettlerlegende“, die er Lösch mit den Worten, „dem verdienstvollen Vorsitzenden des Sängerbund-Liedertafel Plankstadt, meinem Freund und hervorragenden Baritonsolisten Horst Lösch gewidmet“ zueignete.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Und sie zählen eine Reihe von Veranstaltungen auf, die unter seiner Leitung zu Höhepunkten des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens in Plankstadt gerieten wie der Auftritt in der Mehrzweckhalle, als der Chor der Hauptstadt Berlin eine Reverenz erwies, sie als Duo in stilechter Kostümierung den „Koffer in Berlin“ und Zilles „Milljöh“ besangen, die überregionale Darbietung in Rheinau beim Benefizkonzert, das die Zeitung mit „Grandiose Soli und mitreißender Gospel“ überschrieb, oder beim Rheinauer Neujahrsempfang, wo sogar der damalige stellvertretende Bundeskanzler Franz Müntefering die Festrede hielt.

Hinzu kommen Aufführungen bei Bunten Abenden, Bazars, Faschingsveranstaltungen, beim Gänsweidfest oder bei „Europa singt“, wo der Jubilar in Liedern wie „Wenn i mit meinem Dackel“ auch sein einzigartiges schauspielerisches Talent zum Ausdruck brachte. Wichtige Ereignisse waren die Duette, die stets von den Zuhörern bejubelt wurden und sie nie ohne Zugabe von der Bühne durften. „Bedingt durch Corona mussten wir unsere gesangliche Aktivitäten aufgeben“, bedauert Horst Lösch. Doch machten er und Monika Lösch das Beste aus der Situation. Sie übten weiterhin Duette, indem sie sich an der Gitarre begleiteten.

Langweilig wird es den beiden sicherlich nicht. Ihre Hobbys, die Verbundenheit zum Verein bleiben weiterhin bestehen. Im Leben von Monika und Horst Lösch gibt es auch eine große Familie, die sich an seinem Jubeltag zum Gratulieren einfindet. Den Glückwünschen schließt sich auch die Heimatzeitung gerne an.